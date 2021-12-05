الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 2 من أخطر تجار المخدرات في الجيزة

المتهمان
المتهمان

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس ٢ من أخطر تجار المخدرات ٤ أيام على ذمة التحقيقات عقب إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما كمية من الحشيش قبل ترويجها على عملائهما. 

وجهت النيابة للمتهمين تهمتي الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وقررت تحريز المضبوطات. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 من العناصر الإجرامية بالجيزة لحيازتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عاطل، وآخر "سائق" له معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة الصف) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة مركز شرطة الصف مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ربع نقل قيادة الثاني بدائرة مركز شرط الصف، وبحوزتهما (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - 1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالي - 2هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزي ومُتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

الجيزة حبس تجار المخدرات سلاح نارى الصف مركز شرطة الصف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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