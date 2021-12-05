الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

يعود بالنفع على الصعيد.. مقترح برلمانى بإنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية فى أسيوط

النائبة صفاء جابر
النائبة صفاء جابر

أكدت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أنها تعتزم خلال الأسبوع الجاري، تقديم طلب إبداء اقتراح برغبة إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، لإنشاء أول ميناء جاف في محافظة أسيوط ومنطقة لوجستية، لافتة إلى أنه من شأنه تعزيز حركة التجارة ونقل البضائع في صعيد مصر.

وقالت «جابر»، في تصريحات صحفية لها اليوم، إنها تعد دراسة اقتصادية بالتعاون مع عدد من أساتذة كلية التجارة بجامعة أسيوط، تتضمن المزايا والمكاسب الاقتصادية التي ستعود على المحافظة بصفة خاصة وعلى محافظات صعيد مصر بصفة عامة من وراء إنشاء أول ميناء جاف ومنطقة لوجستية في أسيوط، والتي يأتي على رأسها توفير المئات من فرص العمل للشباب، فضلًا عن تخفيف الضغط على الموانئ البحرية والطرق البرية، وتحقيق قيمة مضافة كبيرة للدولة وتسهيل عملية نقل وتداول البضائع بين محافظات صعيد مصر.

ولفتت، إلى أن إنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية في أسيوط، يعد من المشروعات التنموية المهمة في صعيد مصر، والتي من شأنها أن تغير خريطة التنمية الصناعية وتعزيز الفرض الاستثمار وإنعاش حركة التجارة، وتقليل معدلات البطالة عبر توفير فرص عمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة للشباب، وسرعة تداول البضائع وتسهيل عمل المستثمرين.وأوضحت أن الموقع المحدد مبدئيًا لإنشاء الميناء والمنطقة اللوجستية على حدود محافظة أسيوط على مساحة 55 فدانا. 

صندوق قادرون باختلاف

على صعيد آخر، أعلن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد لإنشاء صندوق قادرون باختلاف، استجابة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب مجلسي النواب والشيوخ بإعداد تشريع جديد تحت اسم صندوق قادرون باختلاف لدعم ذوى الهمم والقدرات الخاصة.

وقال، إن التشريع الجديد سيتضمن وجود عدد من الموارد المالية لدعم ذوى الهمم والاحتياجات كما سيقدم تمويلا كاملًا لتشجيع أية أفكار أو منتجات جديدة من شأنها دمجهم في بيئة العمل في مصر، كما سيعمل علي إثقالهم بكثير من المهارات والخبرات التي تضمن لهم مزيدا من فرص العمل.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ذوي الهمم وتوفير مصادر دخل لرعاية موهبتهم وقدرتهم علي الابتكار لطالما تعبر عن قائد وطني ورئيس إنسان، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

النائبة صفاء جابر عيادة اسيوط الفريق كامل الوزير منطقة لوجستية محافظة أسيوط صعيد مصر

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