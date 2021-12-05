أول مصممة أزياء لقصار القامة تروي لـ«الدستور» تفاصيل مكالمة الرئيس لها

كشفت نسمة يحيي، من ذوي الهمم أول مصممة أزياء لقصار القامة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد قام بالاتصال عليها على هامش الاحتفالية التي تمت اليوم لتكريم ذوي الهمم، وأبلغها بإعجابه بنشاطها.

وتروي نسمة، تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي لها ، خلال حديثها لـ"الدستور" قائلة: تلقيت اتصالا هاتفيا من الرئاسة وبعدها فوجئت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحدثني بنفسه وبنبرة هادئة، وأبلغني أنه معجب بمجهوداتي، وأيضًا قرينته السيدة انتصار السيسي تقوم بمتابعتي وطلب مني التحدث عن أمنياتي وما أريده، وأبلغني أنه سيتم تكريمي قريبا.

وأوضحت، أن اتصال الرئيس لها جاء مفاجئا وغير متوقع: «أسعدني للغاية أنا وأسرتي وشعرت أن والدي هو من يتحدث وليس الرئيس السيسي»، موضحة أن هذا الاتصال قد أعطاها دفعة للأمام في مواجهة التنمر وأيضا تنفيذ كل ما تتمناه، ومساعدة الآخرين من ذوي الهمم والنماذج المشرفة.

وأكدت نسمه، أنه بعد شعورها أن الرئيس يتابعها فسوف توسع جهودها على أرض الواقع فيما يخص براند الملابس لقصار القامة، ليشمل كل ذوي الهمم وأيضًا من يعانون من السمنة سوف تعمل على إيجاد ملابس تناسبهم، وإلقاء الضوء على معاناتهم.

وتابعت: «أنا درست الإعلام، وأتمنى تقديم برنامج يلقي الضوء على النماذج المشرفة وأيضا ذوي الهمم، فضلا أنني قمت بتأليف كتاب أسميته "الملهم"، ومن المقرر عرضه خلال معرض الكتاب القادم وتناولت فيه العديد من المواقف التي تعرضت لها وكيفية التعامل معها وأعتقد أنه مهم للغاية لكل من يتحدى الصعاب لتحقيق ذاته».

احتفالية «قادرون باختلاف»

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم ، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بإنجازات ذوي القدرات الخاصة ونجاحاتهم، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية على الهواء مباشرة.



وتحدّثت النسخة الأولى من «قادرون باختلاف» عن ذوي القدرات الخاصة، وقدراتهم وأمنياتهم، وخرجت الفعاليات بمكتسبات كثيرة لهم، مثل اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة وصندوق عطاء والمساواة في المكافآت الرياضية بين الإعاقة وغيرهم.