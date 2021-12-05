الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران: على الإدارة الأمريكية اتخاذ الخطوة الأولى وإعادة إحياء الاتفاق النووى

علي باقري كني
علي باقري كني

قال علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين، إن بلاده متمسكة برفع العقوبات، معتبرًا أن الإدارة الأمريكية عليها اتخاذ الخطوة الأولى بهذا الشأن، يأتي ذلك بعد أن أصبح مصير المحادثات الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني غير معروف.

وأضاف باقري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية رسمية، أن طهران لن تتراجع عن مطالبها برفع العقوبات وإعادة تفعيل الاتفاق النووي، معتبرًا أنه نظرًا إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية عام 2018 فعليها اتخاذ الخطوة الأولى.

وأشار باقري، إلى أن المقترحات التي قدمتها بلاده لمجموعة 4+1 خلال عملية التفاوض في العاصمة النمساوية "موثقة ومنطقية"، وبالتالي يمكن أن تكون أساسًا للمفاوضات.

وأردف قائلًا: مع تقديم تلك المقترحات، بات كل شيء الآن يتوقف على سلوك الأطراف الأخرى، فإذا أوفت الأطراف الأوروبية بالتزاماتها بالكامل وعاد الجانب الأمريكي إلى هذا الاتفاق، فسيتم إحياء الاتفاق النووي.

في حين اعتبر رسول موسوي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، في تصريح غريب أثار عدة تساؤلات، اليوم، أن "مشكلة الوفد المفاوض في فيينا، عدم استطاعته الإفصاح حاليًا عما يريده، لأن الآخرين سيكشفون حينها النوايا، في إشارة ربما إلى احتمال اتخاذ الغرب خطوات مضادة.
 

كما اعتبر أن "العودة إلى الاتفاق النووي دون ضمان عدم انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى منه سيجعل الوضع الإيراني أسوأ مما هو عليه الآن".
 

يذكر أن الوفد الإيراني كان قدم خلال الأيام الماضية مسودتين أو مقترحين إلى المفاوضين الغربيين في فيينا، إلا أن الإدارة الأمريكية وحتى الأوروبيين أبدوا انزعاجهم من هذين المقترحين، اللذين تطرقا إلى العقوبات والالتزامات النووية.

واعتبر مسئول أمريكي رفيع في وزارة الخارجية أن طهران تراجعت عن كل الحلول الوسطى التي قدمتها في المحادثات السابقة التي استهدفت إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

كما رأى أن الوفد الإيراني في العاصمة النمساوية أخذ التنازلات التي قدمها الآخرون وطلب المزيد في أحدث مقترحات طرحها مطلع الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن الصين وروسيا فوجئتا بمدى تراجع إيران في تلك المقترحات التي قدمت قبل أيام للمفاوضين الغربيين.

يذكر أن الجولة السابعة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران التي انطلقت الإثنين الماضي (29 نوفمبر 2021) كانت توقفت يوم الجمعة (3 ديسمبر 2021)، على أن تستأنف في الأيام القادمة.

إلا أن الأجواء التي انتهت بها تلك الجولة، لم تش بفتحة أمل قد تلوح قريبًا في الأفق، فيما يصر المسئولين الإيرانيين على رفع كامل العقوبات الأمريكية، مقابل التزام أقل من قبلهم. 

إيران أمريكا كني كبير مفاوضي اتمام هذه الخطوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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