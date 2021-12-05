ركين سعد لـ«الدستور»: «مدرسة الروابي للبنات» يسلط الضوء على علاقة الآباء ببناتهن

أعربت الفنانة ركين سعد، عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»، وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة على مستوى الوطن العربي.

وقالت سعد، في تصريحٍ لـ«الدستور» على هامش الحلقة النقاشية التي أُقيمت لمسلسل «مدرسة الروابي للبنات» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، إنها تحمست للعمل جدًا لأنه يناقش قضايا البنات في سن حرجة للغاية، وأنها لم تتردد في قبول الدور، وقامت برسم ملامح الشخصية في مخيلتها وتغيير شكلها وقص شعرها لتناسب ملامح فتاة في سن المراهقة.

وأكدت أنه رغم الانتقادات التي وُجِهَت للعمل في البداية، إلا أنه يناقش العديد من القضايا التي تخص البنات في هذا السن، وتم تقديم العمل ليس لهذه المرحلة العمرية التي تقتصر على المراهقين فقط، وإنما للأسرة كلها لأنه يقدم المشكلة وحلها وكيفية تعامل الأسرة مع مشاكل بناتهم في هذه المرحلة السنية الخطرة.

وأكدت ركين سعد، أن عالم «مدرسة بنات الروابي» موجود في كل مكان، والمسلسل يسلط الضوء على علاقة الآباء والأمهات ببناتهن في هذا السن وفتح حوار مشترك بينهم لحل مشاكلهم.

يُذكر أن مسلسل مدرسة الروابي عُرض مترجمًا لـ 32 لغة في أكثر من 190 دولة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنانة ركين سعد، أندريا طايع، سلسبيلا، ونور طاهر، جوانا عريضة، يارا مصطفى، وبالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران، والفنانة ريم سعادة، والمسلسل من إخراج تيما الشوملي، وإنتاجها بالتعاون مع شركة "فيلمزيون" للإنتاج الفني، والمنتج المنفذ، شيرين كمال، نادين طوقان.