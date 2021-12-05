الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا صن» تكشف سر منزل كيت وويليام الثالث.. هدية الملكة الأم قبل وفاتها

كيت وويليام واطفالهم
كيت وويليام واطفالهم الثلاثة

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، ان هناك منزل سري ثالث مملوك للأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، وقد تم الاحتفاظ به في طي الكتمان بحيث لا توجد سوى صور قليلة جدًا له.
وقالت الصحيفة إن الزوجان الملكيان قاما بتربية أول طفليهما الأميرة شارلوت والأمير جورج في منزلهما في أنمير في نورفولك، قبل أن يجعلا قصر كنسينجتون في غرب لندن قاعدتهما الرئيسية منذ ولادة الأمير لويس في عام 2018.
وتابعت انه تم الاحتفاظ بالمنزل الثالث للزوجين ، وهو منزل ريفي مكون من ثلاث غرف نوم على مساحة 50 ألف فدان في بالمورال ايستات في اسكتلندا، تحت غطاء من السرية بحيث لا توجد صور كثيرة له.

- هدية من الملكة الأم قبل وفاتها


ووفقًا لتقارير "كامبريدج شير لايف"، كان المنزل المسمى "كوخ تام - نا - جار"، هدية للأمير ويليام من جدته الكبرى، الملكة الأم، قبل وفاتها بوقت قصير في عام 2002.

وأكدت الصحيفة أنه غالبًا ما يزور أفراد العائلة المالكة ملكية كوينز بالمورال في أبردينشاير باسكتلندا في أشهر الصيف ، بما في ذلك كيت وويليام وأطفالهم الثلاثة شارلوت وجورج ولويس.
وتابعت التقارير أن الكوخ يمنح للأسرة فرصة الحصول على ملاذ خاص، وكان ويليام وكيت يزوران المنزل الريفي منذ أن كانا طلابًا في جامعة سانت أندرو، وقيل إن الكوخ كان مكانًا للعديد من الذكريات السعيدة للزوجين منذ أن بدآ في المواعدة.
واكدت المؤلفة الملكية كاتي نيكول أن نهج العطلات العائلية سيكون مليئًا بالأنشطة الخارجية الممتعة ، ولكن أقرب إلى المنزل في المستقبل القريب، مضيفة "العطلة الصيفية في أنمير هي الطريقة المثالية لكيت وويليام للتخلص من الضغط".

ويليام كيت الملكة الام الامير جورج العائلة المالكة كامبريدج الأمير بالمورال الأميرة شارلوت

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