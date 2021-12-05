تحرك برلماني بشأن إصدار وثائق ذوي الهمم بطريقة «برايل»

تقدم النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة وذلك بخصوص إصدار الوثائق الرسمية للأكِفَّاء من ذوى الهمم بطريقة برايل.

وأوضح عصام موسي في طلبه، أنه لا شك أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الإعاقة والهمم، لا سيما بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية لذوي الهمم وتوفير كل السبل اللازمة لهم، للحصول على جميع حقوقهم.

وأظهر الرئيس السيسي اهتمامًا بالغًا بذوي القدرات الخاصة من أبناء مصر المعاقين، حيث لم يبخل لحظة واحدة فى الاستجابة لهم، مُحققًا رغباتهم.

وأردف عضو مجلس النواب أن من ضمن هذه الرغبات ما قالته إحدى الفتيات المشاركات فى مؤتمر "قادرون باختلاف" مروة محسن من بورسعيد، والتي تدرس البيانو في جامعة بلندن، إن الإتاحة هي أن تتوافر كل خدمات الدولة لذوي الهمم حتى يستطيعوا استخدامها، منوهة بأن المشاريع التي تقوم بها وزارة الاتصالات والمنتجات الموجودة فى السوبر ماركت ووزارة الآثار التي تعرض بطريقة برايل.

وأضافت "مروة" خلال احتفالية قادرون بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "عندى أحلام أكبر وأكبر ونفسى مصر تتطور أكثر وأكثر، لما استلمت بطاقة الرقم القومي وفكرت أن إيه اللي يأكدلي إن البطاقة بتاعتي، أحلم أن تكون الوثائق الرسمية مكتوب عليها بطريقة برايل"، ليرد الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: "حالا يا مريم".

وقال الرئيس السيسي: "إحنا عندنا مجمع اسمه مجمع الوثائق المؤمنة ونحط فيها اللى انتى طلبيته ده، هندرس ده ونشوف إذا كان يتوافق مع القوانين الدولية، ولو مفيش تعارض هنعمله فورا يا مريم".

وأضاف محمود عصام موسي: "هذا ما دفعنا للتقدم باقتراحنا الحالى، حيث إن التحول الرقمي والإلكتروني الذي تنتهجه الأحوال المدنية يمكنها من تحقيق ذلك، ويلبي كل الطلبات العصرية والمتطورة، لا سيما في ظل امتلاكها لكل الأجهزة الحديثة والمتطورة التي تتيح لها التحديث والتطوير".

وتابع: "حيث تشهد الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن".

وأردف: "استحدث قطاع الأحوال المدنية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين".

وتابع: "بالتالي نستطيع أن ننفذ هذا المقترح الذي هو مطلب من الأكِفَّاء من ذوي الهمم بأن يتم إصدار كل الوثائق الرسمية لهم بطريقة برايل".

وطالب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، أن تقوم وزارة العدل وكذا الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية وكل الجهات الحكومية المعنية، بإصدار كل المستندات الرسمية من بطاقة الرقم القومي أو قيد الميلاد أو الوفيات أو الزواج أو الطلاق وكل الأوراق والمستندات الرسمية للأكِفَّاء من ذوى الهمم بطريقة برايل، تسهيلًا لهم للتعامل بها وأيضًا التعامل بها خارج مصر وداخلها وفي كل المؤسسات الحكومية.