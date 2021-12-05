رئيس «اتحاد الإعاقات الذهنية»: اهتمام الرئيس السيسي بذوي الهمم أحدث تقدماً كبيراً

أكدت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، أن احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الثالثة سيكون بها الكثير من الأشياء المختلفة.

وقالت «مبدي» في احتفالية «قادرون باختلاف»، اليوم الأحد، والتي يشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي: «إن النسخة الحالية تشهد لأول مرة مرور الرئيس السيسي على أبطال الاتحاد من الإعاقات الذهنية وهم يلعبون الرياضات التي يمارسونها، بالإضافة لتنظيم معرض به منتجات جديدة للأشخاص من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى وجود فقرة تقدم لأول مرة في العالم وستكون مفاجأة الحفل».

وأكدت اهتمام الرئيس السيسي بملف ذوي القدرات الخاصة ساهم في إحداث تقدم كبير.

وأضافت: «لم يكن أحد يرانا في أول الأمر، وكانت نسبة التنمر أعلى بكثير، ولكن عندما اهتم الرئيس السيسي بالأمر، الكل اهتم بنا إضافة إلى أن ذوي الإعاقة أصبحوا موجودون في الإعلام وفي الفن، ويأخذون فرصهم بالعمل، ويحصدون بطولات عالمية على المستوى الرياضي».