الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عبدالرحمن من ذوى الهمم يلقى قصيدة «ادمجونى» أمام السيسى: «بقا ليا 1000 أب»

عبدالرحمن
عبدالرحمن

أكد عبدالرحمن، من ذوى الهمم، أن وزارة الشباب والرياضة رشحته للحصول على دورات في ماسبيرو، مضيفا أن نظرة المجتمع له تغيرت عن الأول، قائلا: «دلوقتي ألاقي الناس تكلمني وتتصور معايا، وبقا ليا أصحاب كتير».

وأضاف عبدالرحمن، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «شاركت في مؤتمرات وندوات، وقدمت مؤتمر مجتمع بلا عوائق على مستوى الوطن العربي».

وقدم الشاب قصيدة بعنوان «ادمجوني» قرأ منها: «ادمجوني إسعدوني كنت وحدي كاره وجودي، وكنت وحدي مليش صديق، فجأة جالي صديق و100 صديق، كنت حاسس بالصعوبة، كنت شاعر باضطراب، وصحيت في يوم ببشرى حلوة، ادمجونا، وأقف يوم أمام رئيسي، قالى إنت تقدر، تقدر بس تقدر باختلاف، حسيت ساعتها إنى مش يتيم، صحيح يتيم ومات أبويا بس ربي بعتلي أب 1000 أب، خايفين عليا وحاسين بيا، جاي أقولهم ألف شكر للجميع».

ذوي الهمم عبدالرحمن

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