الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

متهم في 35 قضية.. ضبط «القرموط» بـ50 كيلو بانجو وسلاح في دمياط

الأمن
الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط ، من ضبط صياد يدعى (ف. ع.أ) 44 سنة، مقيم بمحافظة دمياط وشهرته القرموط، مُسجل جنائي سبق اتهامه في 35 قضية متنوعة بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية واتخاذه من بحيرة المنزلة بنطاق مديرية أمن دمياط، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

كانت قد وردت تحريات تفيد بقيامه بممارسة نشاطه المعلن في صيد الأسماك ببحيرة المنزلة، ستارا للتجارة في المخدرات التي يتسلمها بعيدا عن أعين الشرطة فى بحيرة المنزلة، ويقوم بترويجها في 3 محافظات، هي دمياط والدقهلية وبورسعيد.

نتائج التحريات

وحسب التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن دمياط بإشراف اللواء حسام بدره - مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، وبرئاسة العميد توفيق جاد مدير إدارة البحث الجنائي  بمديرية أمن دمياط، أن المتهم يغيب بالأشهر داخل بحيرة المنزلة، سواء في قاربه أو في أماكن تمت تعليتها وتبويرها بالبحيرة، مما جعل مهمة القبض عليه صعبة، حيث إنه لا يظهر إلا نادرا.

وضع خطة أمنية لضبطه واستدراجه

تم وضع خطة أمنية لضبطه واستدراجه من خلال تاجر مخدرات تم تجنيده، بحجة أنه يحتاج لكمية من مخدر البانجو، وتوجه لتسليم الكمية للتاجر الذي اتفق معه خلال اتصال هاتفي ليفاجأ أن التاجر ليس سوى ضابط سرعان ما ألقى القبض عليه بصحبة قوة أمنية كانت تختبئ قريبا منه.

تم ضبطه وبحوزته (50 كيلو جرام من مخدر البانجو، و9 قطع سلاح ناري بندقية آلية مطموسة الأرقام، و2 بندقية خرطوش، وطبنجة مطموسة الأرقام، و5 فرد محلى، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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