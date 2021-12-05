الأحد 05 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بنك التعمير الألماني يشيد بمنظومة إدارة المخلفات

الاجتماع
الاجتماع

احتضنت وزارة البيئة سلسلة اجتماعات مع وفد بنك التعمير الألماني «KFW» للوقوف على مستجدات مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة (كفرالشيخ/ الغربية/ أسيوط/ قنا)، في إطار الزيارة الرسمية لبعثة بنك التعمير الألماني إلى القاهرة خلال هذا الشهر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الاجتماعات بممثلى الوفد الألمانى تضمنت استعراض خطة عمل البرنامج الوطنى الحالية والمستقبلية، ومتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات البنية التحتية بمحافظات البرنامج الأربعة للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات وفق الجدول الزمنى المحدد، والاتفاقيات الدولية المبرمة ومنها مشروعات مصانع التدوير والمعالجة والمحطات  الوسيطة والمدافن الصحية، ومتابعة الخطط التشغيلية لتلك المشروعات من خلال وحدات إدارة المخلفات بالمحافظات المعنية، إلى جانب متابعة الموقف التشغيلي لمعدات منظومة الجمع والنقل التى قام البرنامج بدعم المحافظات بها.

وتفقد وفد بنك التعمير الألمانى مشروعات البرنامج الوطنى بالمحافظات الأربعة ومنها المحطة الوسيطة بأبي تشت ومصنع نجع حمادى بقنا، وأيضًا موقع المحطة الانتقالية بمركز أبوتيج أسيوط، ومصنع السماد والوقود البديل ببنى غالب، وموقع المدفن المحكوم والمصنع الجديد والمدفن الصحي بالطريق المغربى، بالإضافة إلى مصنع التدوير بمركز بيلا بكفرالشيخ ومدفن السادات والمحطة الوسيطة بزفتى محافظة الغربية، حيث أشاد أعضاء الوفد بما يقدمه البرنامج على مدار مراحل تنفيذه من دعم لتطوير قطاع النظافة وتدوير المخلفات والاستفادة منها فى تلك المحافظات.

كما تضمنت زيارة الوفد تنفيذ ورشة عمل على مدار يومين مع ممثلى البرنامج الوطنى والشركات الاستشارية المنفذة لتلك المشروعات لمتابعة تنفيذ سير الأعمال فى كل محافظة والوقوف على إنهاء التصميمات وإجراءات الطرح والإشراف على التنفيذ بالتعاون مع المحافظات المعنية والهيئة العربية للتصنيع، وأهم التحديات والمعوقات والحلول المقترحة لتذليلها، إلى جانب استعراض خطة عمل البرنامج فى المرحلة الثالثة من تنفيذه.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر اتخذت خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات في ظل دعم وتوجيهات القيادة السياسية وبالتعاون مع شركاء التنمية، وضمن الاهتمام العالمى المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في ذلك، ومنها إطلاق مصر للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 فى مؤتمر المناخ COP 26 بجلاسكو متضمنة الربط بين الحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى والإدارة السليمة للمخلفات، من خلال إعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها والعمل على تطبيق خطة لغلق المقالب العشوائية.

وزارة البيئة بنك التعمير الالماني البنية التحتية لمنظومة المخلفات المخلفات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة المخلفات الصلبة التعمير الألمانى

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

عبدالغفار: استلام 3.9 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» نهاية ديسمبر

بوعد الرئيس.. الطفل أحمد تامر يفتتح احتفالية «قادرون باختلاف» بتلاوة القرآن

الرئيس السيسي لـ«أصحاب الهمم»: أنا بخير طالما أنتم بخير

بث مباشر.. حفل «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في القدس.. تفاصيل تحقيقات طعن إسرائيلي في باب العامود

«الإحصاء الفلسطيني»: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في أكتوبر

صحيفة عبرية: قائد سجن جلبوع أجبر مجندات على ابتزاز أسرى فلسطينيين جنسيا