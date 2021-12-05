بنك التعمير الألماني يشيد بمنظومة إدارة المخلفات

احتضنت وزارة البيئة سلسلة اجتماعات مع وفد بنك التعمير الألماني «KFW» للوقوف على مستجدات مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة (كفرالشيخ/ الغربية/ أسيوط/ قنا)، في إطار الزيارة الرسمية لبعثة بنك التعمير الألماني إلى القاهرة خلال هذا الشهر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الاجتماعات بممثلى الوفد الألمانى تضمنت استعراض خطة عمل البرنامج الوطنى الحالية والمستقبلية، ومتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات البنية التحتية بمحافظات البرنامج الأربعة للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات وفق الجدول الزمنى المحدد، والاتفاقيات الدولية المبرمة ومنها مشروعات مصانع التدوير والمعالجة والمحطات الوسيطة والمدافن الصحية، ومتابعة الخطط التشغيلية لتلك المشروعات من خلال وحدات إدارة المخلفات بالمحافظات المعنية، إلى جانب متابعة الموقف التشغيلي لمعدات منظومة الجمع والنقل التى قام البرنامج بدعم المحافظات بها.

وتفقد وفد بنك التعمير الألمانى مشروعات البرنامج الوطنى بالمحافظات الأربعة ومنها المحطة الوسيطة بأبي تشت ومصنع نجع حمادى بقنا، وأيضًا موقع المحطة الانتقالية بمركز أبوتيج أسيوط، ومصنع السماد والوقود البديل ببنى غالب، وموقع المدفن المحكوم والمصنع الجديد والمدفن الصحي بالطريق المغربى، بالإضافة إلى مصنع التدوير بمركز بيلا بكفرالشيخ ومدفن السادات والمحطة الوسيطة بزفتى محافظة الغربية، حيث أشاد أعضاء الوفد بما يقدمه البرنامج على مدار مراحل تنفيذه من دعم لتطوير قطاع النظافة وتدوير المخلفات والاستفادة منها فى تلك المحافظات.

كما تضمنت زيارة الوفد تنفيذ ورشة عمل على مدار يومين مع ممثلى البرنامج الوطنى والشركات الاستشارية المنفذة لتلك المشروعات لمتابعة تنفيذ سير الأعمال فى كل محافظة والوقوف على إنهاء التصميمات وإجراءات الطرح والإشراف على التنفيذ بالتعاون مع المحافظات المعنية والهيئة العربية للتصنيع، وأهم التحديات والمعوقات والحلول المقترحة لتذليلها، إلى جانب استعراض خطة عمل البرنامج فى المرحلة الثالثة من تنفيذه.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر اتخذت خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات في ظل دعم وتوجيهات القيادة السياسية وبالتعاون مع شركاء التنمية، وضمن الاهتمام العالمى المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في ذلك، ومنها إطلاق مصر للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 فى مؤتمر المناخ COP 26 بجلاسكو متضمنة الربط بين الحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى والإدارة السليمة للمخلفات، من خلال إعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها والعمل على تطبيق خطة لغلق المقالب العشوائية.