بدأ رسَّامًا ورحل بسرطان الرئة.. ذكرى ميلاد مخترع الرسوم المتحركة «والت ديزني»

يصادف اليوم، ذكرى ميلاد مخترع الرسوم المتحركة الأول في العالم وصاحب الشخصيات الكارتونية الأشهر "والت ديزني".

ولد ديزني، في عام 1901 في ولاية شيكاغو الأمريكية، وعاش معظم طفولته في ولاية ميسوري ، حيث بدأ حياته بالرسم وبيع الصور للجيران وأصدقاء العائلة.

في عام 1911، انتقلت عائلته إلى مدينة كانساس حيث حب "ديزني" القطارات، وكان عمه مهندس القطارات الأشهر حينها "مايك مارتن"، فأخذه للعمل معه في وظيفة صيفية في السكك الحديدية حيث كان يبيع الوجبات الخفيفة والصحف للمسافرين.

أخذ "ديزني" دروس في الرسم والتصوير، وكان رسَّام كاريكاتوري في الجريدة المدرسية، وعندما كان "ديزني" في الـ ١٦ من عمره، ترك المدرسة للانضمام إلى الجيش ولكن تم رفضه لكونه دون السن القانونية، وبدلًا من ذلك انضم إلى الصليب الأحمر وأرسل إلى فرنسا لمدة عام لقيادة سيارة إسعاف وعاد إلى الولايات المتحدة عام 1919.

الرسوم المتحركة الأولى لـ«ديزني»:

في عام 1919، انتقل "ديزني" إلى مدينة كانساس ليعمل رسَّام في صحيفة، وحصل شقيقه روي على وظيفة مماثلة في شركة إعلانات، وذاع صيت الأخوين خلال تصميم الإعلانات التجارية بالرسوم المتحركة.

بدأ "ديزني" في تجربة الكاميرا وعمل الرسوم المتحركة السليلويدية المرسومة باليد وقرر فتح شركة أعمال للرسوم المتحركة خاصة به وبأخيه، وكانت أول صفقاته مع مسرح محلي في مدينة كانساس لعرض رسومهم إلكرتونية، والتي أطلقوا عليها اسم Laugh-O-Grams.

ثم قام بتأجير استديو ورسم وعرض فيه سلسلة من القصص الخيالية مدتها ٧ دقائق جمعت بين كل من الحركة الحية والرسوم المتحركة، والتي أطلقوا عليها اسم "أليس" في كارتون لاند وفي عام 1923، أصبح الاستوديو مديون، واضطر "ديزني" إلى إعلان إفلاسه.

استوديوهات «والت ديزني» للرسوم المتحركة:

انتقل "ديزني" وشقيقه "روي" إلى هوليوود في عام 1923، وهناك بدأوا بإنشاء استوديو Disney Brothers Cartoon Studio، ثم غيرت الشركة اسمها إلى استوديوهات "والت ديزني"، وابتكروا رسوم متحركة تصور "ميكي ماوس" وأصدقائه.

«ميكي ماوس» وشخصيات أخرى:

كان أول فيلم ناجح لشركة «ديزني» من بطولة ميكي ماوس، عبارة عن فيلم رسوم متحركة قصير مزود بالصوت والموسيقى يسمى Steamboat Willie، تم افتتاحه في مسرح كولوني بنيويورك في 18 نوفمبر 1928، وكان "ديزني" هو صوت ميكي، الشخصية التي طورها فيما بعد.

وأنشأت "ديزني" Silly Symphonies التي تضم أصدقاء ميكي الذين تم ابتكارهم وهم "ميني ماوس"، و"دونالد داك"، و"جوفي"، و"بلوتو".

وأنتج "ديزني" فيلم أميرة التلج والأقزام السبعة الذي عُرض لأول مرة في لوس أنجلوس في 21 ديسمبر 1937، وفاز بـ ٨ جوائز أوسكار.

ومن بين أشهر أفلام "ديزني" الأخرى التي حازت على جائزة الأوسكار:

- بينوكيو (1940).

- فانتازيا (1940).

- دامبو (1941).

- بامبي (1942).

- سندريلا (1950).

- جزيرة الكنز (1950).

- أليس في بلاد العجائب (1951).

- بيتر بان (1953).

- السيدة والصعلوك (1955).

- الجميلة النائمة (1959).

- الكلاب 101 (1961).

وفاة «والت ديزني»:

تم تشخيص إصابة "ديزني" بسرطان الرئة في عام 1966، وتوفي في 15 ديسمبر 1966 عن عمر يناهز 65 عامًا، وتم حرق جثته ودفن رماده في مقبرة "فورست لون" في ولاية لوس أنجلوس.