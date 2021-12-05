العرض الثاني لـ فيلم «قلب الغابة المظلم» بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم

يعرض اليوم للمرة الثانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الفيلم الروائي "قلب الغابة المظلم"، ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولي، باالدورة الـ43 بمهرجان القاهرة السينمائي.

فيلم "قلب الغابة المظلم" من إخراج سيرج ميرزابكيانتز، وإنتاج بلجيكا، وأحداثه تدور حيث يعيش نيكولاي، 16 عاما، بين مؤسسة الحاضنة والأسر المضيفة، وحيدا ومسكونا بفكرة هجره، ويحلم بتكوين أسرة عندما وصلت كاميل البالغة من العمر 15 عاما، مثيرة للاهتمام بوقاحتها إلى منزله، يقنعها نيكولاي بالذهاب والعيش معه في الغابة.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 104 دقيقة، في الساعة الـ 3:30 مساء، في سينما الزمالك 2.

يشار إلى أنه من المقرر أن يختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات دورته الـ 43، مساء اليوم الأحد.

ويعرض اليوم للمرة الثانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفيلم الروائي "عا أمل تجي" ضمن قسم البانوراما الدولية، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "عا أمل تجي" من إخراج جورج بيتر بربري، وإنتاج لبنان، وأحداثه تدور حول إيتيان يصطحبه أصدقاؤه إلى عاهرة لأول مرة، ثلاثة مراهقين مضطربين في ريقهم لأن يصبحوا رجالا، من خلال العديد من الأحداث غير المتوقعة، يقوم إيتيان برحلة غير متوقعة داخل نفسه.

كما يعرض اليوم للمرة الثانية في مصر، فيلم "مجنون فرح" ضمن البانوراما الدولية، بالدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "مجنون فرح" من إخراج ليلى بوزيد، وإنتاج فرنسا، تونس، الجزائر، وأحداثه تدور حيث يلتقي أحمد، 18 عاما، فرنسي، من أصل جزائري بفرح، فتاة تونسية شابة، يكتشف أحمد مجموعة من الأدب العربي الحسي والإيروتيكي ويقع في حب فرح ويحاول مقاومة الرغبة.

يعرض اليوم للمرة الثالثة في أفريقيا، فيلم "دفاتر مايا"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، بالدورة الـ 43، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "دفاتر مايا" من إخراج جوانا هادجيثوماس، وخليل جريج، وهو من إنتاج فرنسا، لبنان، كندا، وأحداثه تدور حول أليكس التي تدخل إلى عالم والدتها مايا، وهي أم عزباء، تعيش في مونتريال في ليلة عيد الميلاد، تتلقيان شحنة غير متوقعة، دفاتر وأشرطة وصور أرسلتها مايا إلى صديقتها المقربة من بيروت في الثمانينيات، ترفض مايا فتح الصندوق لكن أليكس تبدأ سرا في الغوص فيه.