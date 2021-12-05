الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فتح كوبري الجيزة المعدني بعد انتهاء أعمال التطوير وسط انتشار الخدمات

كوبري الجيزة المعدني
كوبري الجيزة المعدني

فتحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، كوبري الجيزة المعدني، أمام حركة السيارات، بعدما تم إجراء عملية غلق جزئي بالمنزل المؤدي إلى شارع مراد، لإجراء أعمال تطوير لطبقة الأسفلت "الأيبوكسي" لمنع انزلاق السيارات أثناء هطول الأمطار، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات لحين الانتهاء من تلك الأعمال.

وكانت إدارة المرور أغلقت كوبري الجيزة المعدني بسبب أعمال تطوير، وتلك الأعمال تستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني تحديدًا المنزل المؤدي لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية واحدة لمدة 3 أيام، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، وسيتم الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة  الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الانتهاء من تلك الأعمال مع مراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات المنتشرة بالطرق المؤدية للكوبرى منعًا للزحام.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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فتح كوبري الجيزة المعدني بعد انتهاء أعمال التطوير وسط انتشار الخدمات

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