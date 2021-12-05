قنصل مصر بشيكاغو ينظم لقاء حول «طريق الكباش»

نظم السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل عام مصر في شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي لقاء بمناسبة احتفالات مصر بافتتاح طريق الكباش بالأقصر.

وقال السفير أبو العينين، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللقاء ضم رئيس معهد الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو وفريقه العلمي ونائب رئيس المعهد ورئيس قسم المصريات والتعاون الدولي، وعميد الجالية المصرية بولاية إلينوي ونائب رئيس الجمعية المصرية الأمريكية وممثل عن مجموعة رجال الأعمال المصريين في إلينوي.

وأوضح أنه خلال اللقاء استعرض رئيس المعهد نشاط وأبحاث المعهد الخاصة بعلوم المصريات ومصر القديمة إضافة إلى أن المعهد يضم 4 قاعات للعرض، كما تم استعراض نشاط "شيكاجو هاوس" والموجود في الأقصر منذ 100 عام والتابع للمعهد وجامعة شيكاغو، كما أن له نشاطًا في مجال رصد وتسجيل وتطوير عمليات الحفظ الإلكتروني والأرشيفي لمعبد إدفو وللحفريات المصرية وللتاريخ المصري القديم.

ونوه السفير أبو العينين بأنه اتصالًا بالذكرى المئوية لـ "شيكاجو هاوس" فإنهم يعتزمون، بالتنسيق مع القنصلية المصرية العامة في شيكاغو، إجراء سلسلة من النشاطات الأكاديمية للتعريف بعلوم المصريات ومصر القديمة، منها تنظيم معرض كبير في جامعة شيكاجو، ومعرض آخر مشترك مع المتحف الرئيسي في شيكاغو بالإضافة إلى تعاون أكاديمي مع الجامعات المتخصصة في موضوع المصريات بالتنسيق ما بين الدراسات الشرقية والمتحدث الرئيسي بشيكاغو.

وأشار السفير إلى أن رئيس المعهد أعرب عن تطلعه لدعوة وزير السياحة والآثار ورئيس المجلس الأعلى للآثار لزيارة المعهد والمعرض المصري في إطار تعزيز العلاقات مع جامعة شيكاجو و"شيكاجو هاوس" بالأقصر ولإعادة إحياء التعاون الذي كان موجودا منذ عقدين من الزمن.

وكانت كشفت وزارة السياحة والآثار، إن فعالية "الأقصر.. طريق الكباش" التي أقيمت يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر الماضي وما تضمنته من تصميم للديكورات والأزياء الخاصة بها جاءت جميعها مستوحاة من موكب عيد الأوبت الذي كان يُقام في مصر القديمة وليست صورة طبق الأصل منه، حيث تم إجراء بعض التعديلات الطفيفة بوجهة نظر معاصرة بما لا يتعارض مع المعتقدات المصرية القديمة والحقائق التاريخية.