ارتفاع فى أعداد إصابات ووفيات كورونا فى تونس وموريتانيا

واصل عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الارتفاع، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



ففي تونس، أفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و398 حالة.



وأضافت الوزارة- في بيان، أنه تم تسجيل 219 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 112 شخصا خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 691 ألفا و522 شخصا، ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 154 شخصا.



وفي موريتانيا، سجلت وزارة الصحة، 42 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، 62 حالة شفاء، ووفاة مصاب واحد، بعد إجراء 1944 فحصا.



وقالت الوزارة- في بيان، إن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 39 ألفا و510 إصابات، منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 37 ألفا و828، وعدد الوفيات إلى 838 حالة.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.