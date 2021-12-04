«الحماية المدنية» تنقذ قطة محبوسة داخل شقة سكنية في بني سويف

أنقذت قوات الحماية المدنية ببني سويف، قطة من الموت جوعًا، بعد حبسها داخل شقة سكنية لعدة أيام دون تناول طعام أو شراب.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا، بوجود قطة عالقة داخل شقة سكنية، بحي مقبل بمدينة بني سويف منذ عدة أيام، دون تناول طعام أو شراب.

ومن جانبه، وجّه اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، بالدفع بعربة إطفاء مجهزة وفريق من قوات الحماية المدنية، واستطاعوا إنقاذ القطة وإخراجها من الشقة، وسط تشجيع وإعجاب الأهالي بالموقف الإنساني الذي قامت به القوات.