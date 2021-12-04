السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الحماية المدنية» تنقذ قطة محبوسة داخل شقة سكنية في بني سويف

الحماية المدنية تنقذ
الحماية المدنية تنقذ قطة محبوسة

أنقذت قوات الحماية المدنية ببني سويف، قطة من الموت جوعًا، بعد حبسها داخل شقة سكنية لعدة أيام دون تناول طعام أو شراب.

 كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا، بوجود قطة عالقة داخل شقة سكنية، بحي مقبل بمدينة بني سويف منذ عدة أيام، دون تناول طعام أو شراب.

ومن جانبه، وجّه اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، بالدفع بعربة إطفاء مجهزة وفريق من قوات الحماية المدنية، واستطاعوا إنقاذ القطة وإخراجها من الشقة، وسط تشجيع وإعجاب الأهالي بالموقف الإنساني الذي قامت به القوات.

بني سويف الحماية المدنية إطفاء غرفة عمليات وزارة الداخلية موقف إنساني غرفة عمليات النجدة

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وائل لطفي

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