السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مياه الإسكندرية»: تمركز المعدات فى 4 نقاط رئيسية استعدادًا لنوة قاسم

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لتحديد نقاط تمركز فرق شركة مياه الشرب بالإسكندرية لنزح مياه الأمطار والدفع بالمعدات اللازمة للتعامل مع أى تجمعات مياه بتلك المناطق.

وأعلن أن نقاط تمركز فرق طوارئ شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تمتد على نطاق 4 نقاط رئيسية، حيث تم الدفع بـ2 بدالة بالبيطاش منطقة شهر العسل، و2 بدالة بمنطقة الثروة السمكي، و2 بدالة بحى العامرية ثان، و2 بدالة بالطريق الساحلى وبرج العرب.

وعن الاستعدادات الاستباقية لشركة مياه الإسكندرية، أوضح أنه تم تنفيذ مجرى بطول ٣٢٠مترًا تقريبًا وبعرض ٧٠ سم وبعمق يبدأ من ٢٠ سم وينتهى بعمق ١٥٠ سم لتصريف الأمطار المتجمعة فى نقطة المزرعة السمكية، تبدأ من نهاية كوبرى ك٢١ الصحراوى حتى مصرف النوبارية لتصريف مياه الأمطار فى تلك النقطة.

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جانب من الجولة 

وأكد أن شركتى مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية تعملان فى تنسيق تام للتعامل مع التغيرات الجوية والأمطار المحتملة، مشيرا إلى جاهزية  ٣٠ بدالة من معدات الشركة الاستعانة بها عند الحاجة.

وأوضح أن غرفة عمليات الشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تتابع أولا بأول تطورات الموقف وتحركات وتمركزات المعدات.

وفى نفس السياق، أجرى المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، جولات ميدانية لبعض محطات مياه الشرب بالمحافظة استعدادا لنوة قاسم والمتوقع بدايتها مساء السبت، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وفقا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية.

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جانب من الجولة 

وشدد المهندس أحمد جابر، على رفع حالة التأهب والاستعداد بالمحطات، والتنسيق مع شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، حال سقوط الأمطار بكميات غزيرة، لتخفيض ضغوط تشغيل محطات المياه.

وأوضح أن تخفيض ضغوط محطات المياه يأتى كإجراء ضرورى؛ لأنه ينعكس على ترشيد استخدام المواطنين للمياه، لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى لتستوعب أكبر قدر من مياه الأمطار.

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جانب من الجولة 

وأضاف أنه فور استيعاب مياه الأمطار، يتم إعادة تشغيل المحطات بطاقتها الفعلية.

وشملت جولة رئيس مياه الإسكندرية، زيارة محطة المنشية 2 ومحطة المنشية 1 ومحطة فرن الجراية ورافع المحمودية، ورافع مرغم.

مياه الإسكندرية تمركزات المعدات أربعة نقاط رئيسية نوة قاسم مياه الشرب الإسكندرية تحديد نقاط تمركز مياه الأمطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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