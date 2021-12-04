«اعترفلي بحبه لـ ليلى علوي».. أبرز تصريحات سمية الألفي عن فاروق الفيشاوي

تصدرت الفنانة الكبيرة سمية الألفي محرك البحث العالمي جوجل، بعدما كانت ضيفة الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج السيرة على قناة dmc مساء أمس.

وتأثر كثيرون بحكاية سمية الألفي والفنان الراحل فاروق الفيشاوي بعد أن حكت عن خيانته لها عدة مرات وإجهاضها وفشلها في الزواج مرتين بعد الفيشاوي.

ويقدم «الدستور» أبرز تصريحات الفنانة سمية الألفي التي جعلتها حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي:

- فاروق الفيشاوي كان بيخوني كتير:

- اتعرضت للخيانة الزوجية كتير من اول سنة جواز من فاروق الفيشاوي، ولما كنت اسأله عن السبب كان بيرد ويقولي مقاومتي ضعيفة المشكلة عندي مش عندك انتي ست كاملة انا اللي مبقدرش أقاوم الستات».

- هل العيب فيا:

كنت دايما بسأل نفسي هل العيب فيا عشان يخوني فاروق؟ بس دايما كنت بلاقي الاجابة لأ لأني واثقة في نفسي جدا بس هو طبع.

- كل ده وكنت واثقة في حبه:

انا لو مكنتش واثقة من حب فاروق الفيشاوي ليا مكنتش هكمل معاه 16 سنة جواز رغم خيانته ليا واعترافه بنفسه.

-اتجوزت جمال عبد الحميد لانه شجاع:

انا اتجوزت من المخرج جمال عبد الحميد بسبب شجاعته لأن في الوقت ده كل الناس كانت عارفة إني ملكية خاصة لفاروق الفيشاوي حتى بعد انفصالنا بسبب حبي الشديد له.

اتجوزت جمال عبد الحميد مدة قصيرة:

جمال عبد الحميد اتجوزنا مدة قصيرة إزى تقريبا ٤ شهور على رغم من حبه ليا بس مقدرناش نتأقلم سوا على الحياة الجديدة.

- ندمت على طلاقي من الفيشاوي:

انا حسيت بندم شديد علي طلاقي من فاروق الفيشاوي لأني كان نفسي أرافقه في أيامه الأخيرة وأكون معاه الـ٢٤ ساعة.

- أجهضت 12 مرة:

انا اجهضت ١٢ مرة حمل في بدايتي جوازي من فاروق الفيشاوي وبقيت اقول لنفسي أنا مناضلة ومقاتلة وأسد ومش ضعيفة وهمل وهخلف وروحت لدكتور أحمد جمال الله يرحمه وهو اللي ساعدني إنى أخلف أحمد.

- صلاح جاهين كان سبب إني أخلف:

كنت مكتئبة بسبب عدم إنجابي ولكن عمنا صلاح جاهين اصطحبني لطبيب قريبه اسمه أحمد جمال تابع معي شهور حملي كلها به وعملت عملية ربط رحم في احمد وعمر ونمت ال ٩ أشهر كاملة.

- ميصورش مشاهد إغراء لأنى بخاف:

طول عمري كنت برفض مشاهد الإغراء بسبب خوفي من أبنائي وخوفي على سمعتهم وشكلهم امام زملائهم.

- فاروق الفيشاوي جنتل طول عمره:

فاروق كان طول عمره ما غلط فيا ولا زعق لي ولا قالي كلمة بايخة حتى كان جنتل فعلا.

اللي تتجوز فاروق مينفعش تشوف راجل بعده:

فاروق كان راجل مفيش زيه واللي تتجوز فاروق الفيشاوي مكنش ينفع تتجوز بعده لأن مفيش راجل زيه.

- كنت بدور على السعادة:

أنا مش من نوع الستات اللي تحب تتجوز كتير بس كنت بدور على السعادة في حياتي وملقتهاش غير مع فاروق وللأسف خاني.

- لو خونتني مش هكمل معاك:

انا اشترطت على مدحت صالح قبل جوازنا وقولتله لو خونتني مش هكمل معاك يوم واحد لأن الراجل الوحيد اللي كان ممكن أسامحه هو فاروق الفيشاوي وخلاص أتطلقنا.

فاروق حب ليلة علوي عليا:

فاروق جه اعترفلي بعشقه للفنانة ليلى علوي وقالي أنا بحبها ونفسي اتجوزها قولتله خلاص طلقني قالي أنا مقدرش أطلقك لأني بعشقك ومتهونيش عليا اتجوز عليكي أنا بس بفضفض معاكي.