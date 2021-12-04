السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشكيل فريق بحث لكشف لغز جثة شاب في شربين

جثة
جثة

تكثف أجهزة البحث الجنائي جهودها لكشف لغز جثة شاب مجهول الهوية، بجوار كشك كهرباء أمام شبكة كهرباء شربين بمحافظة الدقهلية.

وكان إخطارًا قد ورد لمدير أمن الدقهلية من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من عدد من الأهالى بعثورهم على جثة شاب بجوار كشك الكهرباء أمام شبكة كهرباء شربين ولم يستدل عن هويته.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تبين أن الجثة لشاب يرتدى ملابسه كاملة، ولا يوجد مع أي إثبات شخصية.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة على ذمة تصرفات النيابة.

جارِ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

ظروف التشديد في جريمة القتل

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

محافظة الدقهلية المباحث الجنائية جثة شاب البحث الجنائي مجهول الهوية أمن الدقهلية

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وائل لطفي

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