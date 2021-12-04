السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خليك دايمًا أنت الكسبان.. الرقابة الإدارية تطلق حملة للتوعية بمخاطر الفساد

الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إطلاق حملة إعلانية للتوعية بمخاطر الفساد وأهمية المشاركة المجتمعية لمنعه ومكافحته.

 

أهداف الحملة الإعلانية 

وأوضحت الهيئة أنه تتعرض الحملة لبعض الممارسات الفاسدة بالمجتمع وتوضح خطورة هذه الممارسات على الفرد والمجتمع وتحث فاعليها على المشاركة فى جهود التنمية.

وذلك تحت شعار خليك مع ضميرك وعقلك .. ما تخسرش قدام موافقتك على الغلط .. خليك دايماً أنت الكسبان.

اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية 

​​​​​​تختص هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ و المعدل بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٧، بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها.

والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها.

ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها.

والكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.

كما تختص ببحث الشكاوى التى ي​​​​قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه.

بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الإستهتار أو سوء الإدارة أو الإستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى، ومد رئيس الوزراء  الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها.


ووضع المشرع المصرى حزمة من القوانين التى تنظم أعمال الجهات والأجهزة العاملة فى مجال منع ومكافحة الفساد ، كما وضع منظومة تشريعية تضمنت تجريم الكثير من جرائم الفساد التى أوردتها إتفاقية الأمم المتحدة.

مكافحة الفساد الرقابة الإدارية المشاركة المجتمعية حملة إعلانية الجرائم الجنائية حملة للتوعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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