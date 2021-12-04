«مسار» ورش عمل تدريبية ينظمها اتحاد طلاب «صيدلة سوهاج»

ينظم الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج ورش تعريفية بعنوان مسار (Orbit)، بهدف تعريف الطلاب وتدريبهم على مجالات الصيدلة المختلفة، لتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج، وذلك يومي 7 و8 ديسمبر الجاري، بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد الكلية أن ورش العمل ستضمن مناقشات عن مسار طالب الصيدلة بعد التخرج، والصعوبات التي قد يواجهها بسوق العمل وكيفية التغلب عليها، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ محاضرة تعريفية عن المسارات المهنية المختلفة التي يمكن لطالب الصيدلة ان يسلكها خلال مسيرته الوظيفية بالمستقبل.

وأشار الدكتور محمود الأمير المنشاوي رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والمشرف العلمي للاتحاد بالكلية الي أن فعاليات الحدث ستستمر لمدة يومين، وستضم ايضاً محاضرات عن دراسات ما بعد التخرج والدبلومات الدراسية المختلفة لخريجي الصيدلة، وأخري عن مجال اليقظة الدوائية أو ال(Pharmacovigilance)، وذلك بالتعاون مع مركز اليقظة الدوائية بسوهاج، مضيفاً انه في الفترة من ١١ الي ١٣ ديسمبر الجاري سيتم تنفيذ ورش عمل عن كيفية كتابة السيرة الذاتية، التنمية البشرية والمهارات الشخصية، وذلك لجميع خريجي وطلبة كلية صيدلة، بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وجدير بالذكر انه بالتعاون مع نقابة صيادلة سوهاج سيتم منح جميع الطلاب المشاركين شهادات تقدير، وعلي من يرغب بالمشاركة عليه التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://rebrand.ly/36216o1

فيما تواصل كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، فعاليات معسكر القوافل الرياضية لخدمة المجتمع لطلاب الفرقة الأولى، والذي تنظمه الكلية فى الفترة من ١٢ نوفمبر حتي ٢٤ ديسمبر الجاري .

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الفوج الثاني من المعسكر استكمل فعاليات القافلة الرياضية الرابعة بقرية برديس بمدينة البلينا لتنفيذ أعمال الخدمة العامة والتشجير، مشيداً بمجهود الطلاب في تقديم المساعدة وخدمة المجتمع، ومؤكداََ على أهمية تلك المعسكرات لاكتساب المهارات وثقل وتكوين الشخصية، وتعزيز قيم حب العمل التطوعي ومساعدة الآخرين.

وأوضح الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن المعسكر الطلابي يشارك فيه٤٩٠ متدرب من طلاب الفرقة الأولى بالكلية، حيث تم تقسيم طلاب المعسكر إلى ثلاث أفواج، وينفذ المعسكر كل اسبوع خلال الفترة المحددة للمعسكر ومدة كل فوج ثلاثة أيام، مضيفاً أن الفوج الأول للمعسكر تم تنفيذه يومي ١٢و١٩ نوفمبر، والفوج الثاني تم تنفيذه يومي ٢٦ نوفمبر و٣ ديسمبر، أما الفوج الثالث والأخير سيكون يومي ١٠ و١٧ ديسمبر، بالإضافة إلى يوم ٢٤ ديسمبر لجميع الأفواج الثلاثة.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، أنه بدأت الفعاليات صباحاً بطابور تمام المعسكر على أرض ملاعب المدينة الجامعية للطالبات، ثم انطلق الفوج الثاني من المعسكر والذي يشارك به ١٦٥ متدرب من الفرقة الأولى، حيث تم تقسيم الطلاب والطالبات إلى ثلاث مجموعات، الأولى تقوم بعملية التشجير بمدخل قرية برديس ومقر مركز الشباب، والمجموعة الثانية تقوم بالخدمة العامة والرسم على الحائط بمقر مركز الشباب، والمجموعة الثالثة من الطلاب تقوم بأعمال الخدمة العامة ودهانات الأسوار والأبواب والرسم على الحائط.

وأوضح الدكتور ممدوح محمد السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المعسكر، أن تنظيم هذا المعسكر يأتي إيماناً بأهمية ودور الكلية في حث طلابها على تقديم المساعدة ويد مد العون وخدمة المجتمع الخارجي، حيث يتم تنظيم هذا المعسكر بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الشباب والرياضة .

وقال الدكتور يحيي ثابت يحيي المدير التنفيذي للمعسكر، أن معسكر القوافل الرياضية لطلاب الفرقة الأولى، يأتي تحت شعار "حياة كريمة"، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ القافلة الرياضية القادمة يوم الجمعة الموافق ١٠ ديسمبر، للقيام بأعمال الخدمة العامة والتشجير بمقر الجامعة الجديد، وملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطالبات.