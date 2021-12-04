السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عماد حمدي: تنسيق مع اتحاد عمال تونس.. وإشادة ببرامج حماية العمال في مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الكيميائي عماد حمدي، الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، رئيس النقابة العامة للكيماويات في مصر، في تصريحات صحفية اليوم السبت، على التنسيق المستمر مع قيادات الاتحاد التونسي للشغل بقيادة الأمين العام نور الدين الطبوبي، ومحمد البرني الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والكيماويات في تونس.

وأشار حمد إلى تطلعه لتفعيل الاتفاقات والبروتوكولات المشتركة مع الجانب التونسي فيما يخص الشركات ذات النشاط الواحد، وذلك لحماية حقوق العمال المشروعة، ووضع خطة نحو تأسيس مركز تدريب مهني نقابي تحت لواء "الاتحاد العربي للبتروكيماويات"، لتوعية "العمال العرب" بالواجبات والحقوق، وكذلك الإعداد لعقد مؤتمر اقتصادي، يضع خارطة طريق لتكامل اقتصادي، تماشياً مع الإستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تسلمه رئاسة دول "الكوميسا" منذ أيام قليلة في مؤتمر انعقد بالقاهرة.

جاء ذلك خلال لقاء حمدي بقيادات الإتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الأمين العام، والأمناء العامون المساعدون، كمال سعد، ومنعم عميرة، وحفيظ حفيظ، وأنور بن جدور، ونعيمة الهمامي، ووزير الطاقة السابق خالد بن جدور، ومحمد البرني الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والكيماويات، وحسناوي السميرى الأمين العام المساعد للعلاقات الدولية بالاتحاد العربى للنفط والمناجم والكيماويات، وسلوان السميرى مسؤول العلاقات الدولية بالجامعة العامة للنفط والكيماويات بتونس، حيث أكد المجتمعون على دور النقابي في خدمة الوطن، والسعي نحو الدفاع عن حقوق العمال المشروعة، على اعتبار أن توفير بيئة العمل الأمنة للعمال، الطريق الأول والمستقيم نحو زيادة الإنتاج، والسلام الإجتماعي.

وخلال كلمته في المؤتمر الذي عقد في تونس بعنوان"إدارة الخلافات والنزاعات وتطوير الحوار الاجتماعي ومناخ العمل، انخفاض إنتاج المحروقات والفوسفات، الأسباب والحلول المقترحة"، أكد حمدي إتقدير مصر قيادة وشعباً وعمالاً لشعب وعمال تونس الذين وقفوا في مقدمة الصفوف في مواجهة الجماعات المتطرفة التي حاولت طمث الهوية القومية، مثلما حاولت نفس "الجماعة" خطف مصر إلى الهاوية، مشيداً بدور أحرار تونس الذين قاوموا التطرف والإرهاب، الذي حاول التمكن من الدولة التونسية، واستغلال أراضيها كقواعد لدعم الإرهاب والإرهابيين في بلدان مجاورة، مثمناً أيضا دور الحركة النقابية التونسية بقيادة الإتحاد التونسي للشغل في الدفاع عن حقوق العمال المشروعة ،خاصة في ظل التحديات الراهنة ،وعلى رأسها تحدي "كورونا".

ونقل حمدي كرئيس للنقابة العامة للكيماويات ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للجانب التونسي مناخ الاستثمار المستقر في مصر، خاصة في ظل برامج الحماية الاجتماعية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الملايين من العمال من كافة التحديات، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ،وإطلاق تقرير التنمية البشرية، وإلغاء حالة الطوارئ في البلاد، وهي الإجراءات التي تدل على استقرار الدولة المصرية التي تشهد نهضة غير مسبوقة من خلال مشروعات عملاقة، توفر فرص العمل، وتخدم خطة التنمية الراهنة.

الكيميائي عماد حمدي النقابة العامة للكيماويات الاتحاد التونسي للشغل حقوق العمال مركز تدريب مهني نقابي الاتحاد العربي للبتروكيماويات الرئيس عبد الفتاح السيسي الكوميسا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

وزير النقل يكشف تفاصيل «أضخم صفقة» فى تاريخ السكة الحديد

حقيقة تسجيل أول حالة لمتحور أوميكرون فى مصر

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 4-12-2021

تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بعين شمس

لحظة وصول «سفاح الإسماعيلية» للمحكمة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على مراكب الصيادين ببحر غزة

إسرائيل تسجل 7 إصابات بـ «أوميكرون» وتشتبه في 27 حالة أخرى

تسجيل 4 حالات جديدة بمتحور «أوميكرون» فى إسرائيل