السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري: إزالة 22 ألف تعد على 3.90 مليون متر مربع من نهر النيل

إزالة تعدي
إزالة تعدي

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، بأن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل، موضحاً أن الإجراء الفوري والصارم الذي اتخذته أجهزة الوزارة هو رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي، السيت، إنه تم حتى تاريخه إزالة ما يقرب من ٢٢ ألف حالة تعدى بمساحة تتجاوز ٣.٩٠ مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وقد تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث تنفيذ ١١ قرار إزالة ردم بناحية الشوش بمركز سوهاج بمساحة ٢٨٠٠ متر مربع بمعاونة الوحدة المحلية بمركز سوهاج وشرطة سوهاج.

كما تم تنفيذ ٦٠ قرار ازالة لمخالفات ردم على مساحة ٣٢٠٠٠ متر مربع بقرية الزاوية وقرية الميمون ومدينة الواسطى بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف.

وفى محافظة الدقهلية، تم تنفيذ عدد ١٨ قرار إزالة بنطاق قسم ميت غمر بمحافظة الدقهلية بمساحة ٧١٠ أمتار مربعة بالتنسيق مع قوات أمن ميت غمر، كما تم تنفيذ عدد ٢٧ قرار إزالة بمركز أجا بمحافظة الدقهلية بمساحة ٢٥٢٢ مترا مربعا، منها (٤) قرارات ردم و(٢٣) قرارا متنوعا بالتنسيق مع شرطة مركز اجا.

وتم تنفيذ (٣) قرارات إزالة عبارة عن مبانى بالبلوك ومونة الأسمنت على مساحة ٧٧٤ مترا مسطحا بناحية ديرابوحنس بمركز ملوي بمحافظة المنيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية وقوات الشرطة.

كما تم تنفيذ (٤٢) قرار إزالة منهم  (٢٥) قرارا لمبانى مخالفة بمساحة ٢٢٥٩ مترا مربعا و(١٧) قرار ردم بمساحة ٥٨٥ مترا مربعا بناحية الطامية وبني شقير وأم القصور بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع قوات الشرطة ومجلس مدينة منفلوط.

وفى محافظة البحيرة تم إزالة (٥١) مخالفة ردم بالمجري المائي بمساحة ٦٥٠٥ متر مربع و(٤٨) مخالفة متنوعة بمساحة ٣١٩٦ مترا مربعا بمراكز رشيد والمحمودية والرحمانية وشبراخيت وإيتاي البارود وكوم حمادة، بوجود قوات مديرية امن البحيرة في جميع المراكز.

بني سويف تعديات اجراءات محافظة كوم حمادة الإجراءات القانونية الدكتور محمد عبدالعاطي محافظة الدقهلية الموارد المائية والري الوحدة المحلية مخالفة متنوعة

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