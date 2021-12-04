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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 4-12-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون، اليوم السبت 4-12-2021، حالة الطقس نهارا - معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد - مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد أما حالة الطقس ليلا - بارد على كافة الانحاء.


الظواهر الجوية - أتربة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى و الوجه البحري - نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.


فرص أمطار خفيفة (مساء) على مناطق متفرقة من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة (30% تقريبا).


أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2.25 متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
الإسكندرية 22 16
وادى النطرون 23 14
طنطا 22 14
شبين الكوم 22 14
دمنهور 21 14
بلطيم 21 14
مطروح 21 13
السلوم 21 13
سيوة 20 12
بورسعيد 24 15
دمياط 24 15
الزقازيق 23 14
المنصورة 23 14
الإسماعيلية 22 14
السويس 23 14
العريش 23 14
رفح 22 15
رأس سدر 23 13
نخل 19 11
نويبع 24 15
طابا 20 15
كاترين 22 11
الطور 25 15
شرم الشيخ 26 17
الغردقة 26 16
مرسى علم 25 16
الفيوم 23 13
بنى سويف 22 12
المنيا 24 12
أسيوط 24 10
سوهاج 25 11
قنا 26 12
الأقصر 27 13
أسوان 28 14
أدفو 28 13
أبوسمبل 27 12
الوادى الجديد 25 13
شلاتين 30 18
أبو رماد 30 18
حلايب 27 18
رأس حدربة 27 18
 

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