السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلب سياحى مرتفع على الأقصر بعد حفل طريق «الكباش»

محمد عثمان
محمد عثمان

أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أنه بعد الظهور المشرف الذي خرجت به الأقصر، والتنظيم الرائع الذي أشاد به منظمي الرحلات الأجنبية في حفل افتتاح مشروع طريق الكباش،  لابد من العمل على جذب سياحة المؤتمرات الدولية إلى مدينة الأقصر، خاصة وأن مصر تستعد لتنظيم مؤتمر المناخ خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلي أهمية استعادة مصر لدورها في سياحة المؤتمرات، خاصة مع اتجاه العالم إلى التخفيف من حدة القيود على السفر والعودة إلى ممارسة الأنشطة الطبيعية.

وأشار رئيس تسويق السياحة الثقافية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»،  أن التواجد الكبير للشخصيات العامة و الدبلوماسيين الأجانب علي أرض الأقصر خلال الاحتفالية  هي  رسالة سلام و أمن واضحة للعالم، و الزيارات التي قاموا بها بعد الاحتفالية هي رسائل دعائية ومؤثرة لجذب السائح المرتقب، ليحظى بتجربة لن يحظى بها في أي مقصد سياحي آخر، حيث يعيش هنا تاريخ ممتد لأكثر من 5 آلاف عام، لافتًا أن هناك زيادة في  معدلات الطلب  السياحي من جانب منظمي الرحلات الأجنبية على زيارة الأقصر خلال الموسم الشتوي الحالي.

وأوضح «عثمان»، أنه من الممكن الاستفادة من طاقة الشباب المصري في تحويل الشباب والفتيات إلى طاقة منتجة تعمل على صناعة الهدايا التذكارية واليدوية التي يعشقها الزائر للمدينة من خلال وضع برامج للتدريب، وعرضها على الجهات المختصة، باعتبارها جزء من محاور التنمية المستدامة التي تتبناها القيادة السياسية، بهدف خلق فرص عمل و توفير حياة كريمة للمجتمع المحلي، حتى يستشعر أهمية المنتج السياحي و يعمل علي الحفاظ عليه.

لجنة تسويق السياحة الثقافية بالاقصر منظمي الرحلات الاجنبية طريق الكباش سياحة المؤتمرات القيود علي السفر مدينة الأقصر

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