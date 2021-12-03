الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الثلاثاء المقبل.. فرقة «أنفيشانا» الهندية على مسرح أوبرا الإسكندرية

فرقة أنفيشانا الهندية
فرقة أنفيشانا الهندية

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلا فنيا لفرقة أنفيشانا للرقص المسرحي بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٧ من ديسمبر على مسرح دار أوبرا الإسكندرية. 

تتكون الفرقة  من 12 عضواً بقيادة الفنانة سانجيتا شارما، وتنتمي العروض التي تقدمها فرقة أنفيشانا للرقص المسرحي إلى الرقص الهندي الحديث حيث تتسم بالتعبيرات المعاصرة ولكنها تحتفظ بالطابع الهندي الأصيل حيث تعتمد على أسلوب التجريد.

يشار الى أن الفنانة سانجيتا شارما، مديرة ومؤسسة فرقة أنفيشانا،  قد تدربت على يد عدد من الأسماء المهمة على أشكال الرقص التي تمزج بين رقصة الكاتاكالي الكلاسيكية الهندية، وفن كالاريباياتوالقتالي، واليوجا، والرقص الغربي المعاصر مثل أسلوب رقص "ليمون ولابان" من ولاية كارولينا الأمريكية عام 1993، وحازت على العديد من الجوائز، و قد قامت بتنظيم العديد من ورش العمل في الرقص وقدمت عروضاً في ألمانيا وكوريا الجنوبية وسيشيل.

فرقة أنفيشانا الهندية الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية مسرح أوبرا الاسكندرية السفارة الهندية بالقاهرة الرقص المسرحي

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