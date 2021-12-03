هاني ضاحي: نعمل على العديد من الملفات لرفع شأن المهندس

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، إن مجلس النقابة الحالي عمل بكل جد واجتهاد على ملفات عدة تسهم في رفع شأن المهنة والمهندس، لافتًا إلى دور النقابة كاستشاري للدولة في مجال تخصصها، والذي اتضحت معالمه في مشاركة النقابة بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة.



ولفت خلال لقاء مفتوح مع مهندسي بورسعيد، إلى تعديلات قانون النقابة وإعداد لائحة جديدة لمزاولة المهنة، مشيرا إلى ما تم بالمشروعات الاستثمارية للنقابة وكيفية تنميتها، مثل ما حدث بشركة يوتن للبويات وأيضا شركة المهندس للتأمين.



وعن زيادة المعاشات، قال «ضاحي»: "مجلس النقابة يعمل بكل قوته من أجل تنمية الاستثمارات لدعم المشروعات الخدمية للمهندسين وزيادة المعاشات"، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها بالجمعية العمومية، سوف يتم تطبيقها من أول شهر يناير المقبل.

وضع صندوق المعاشات



وأشار النقيب إلى وضع صندوق المعاشات، عندما تسلم المجلس الحالي مقاليد العمل بالنقابة، حيث شهد الصندوق أكبر عجز في تاريخه، والذي أقره الجهاز المركزي للمحاسبات، وقدر بـ 222 مليون جنيه، وتابع: «واليوم وبجهود هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، يتحول هذا العجز لفائض بلغ 620 مليون جنيه، وهو أكبر فائض شهده صندوق معاشات المهندسين».



كما تطرق للوضع الذي تسلم عليه المجلس الحالي أصول النقابة وأيضًا حقيقة ما تم بملف مستشفى المهندسين ببدر، والذي يعتبر إرثًا ورثه المجلس الحالي.



وتقدم "ضاحي" في نهاية اللقاء بالشكر للدكتور أحمد داوود ومجلس نقابة بورسعيد على ما يبذلونه من جهد واضح لتطوير النقابة ونوادي المهندسين ببورسعيد.