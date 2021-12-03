الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

هاني ضاحي: نعمل على العديد من الملفات لرفع شأن المهندس

هاني ضاحي
هاني ضاحي

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، إن مجلس النقابة الحالي عمل بكل جد واجتهاد على ملفات عدة تسهم في رفع شأن المهنة والمهندس، لافتًا إلى دور النقابة كاستشاري للدولة في مجال تخصصها، والذي اتضحت معالمه في مشاركة النقابة بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة. 


ولفت خلال لقاء مفتوح مع مهندسي بورسعيد، إلى تعديلات قانون النقابة وإعداد لائحة جديدة لمزاولة المهنة، مشيرا إلى ما تم بالمشروعات الاستثمارية للنقابة وكيفية تنميتها، مثل ما حدث بشركة يوتن للبويات وأيضا شركة المهندس للتأمين. 


وعن زيادة المعاشات، قال «ضاحي»: "مجلس النقابة يعمل بكل قوته من أجل تنمية الاستثمارات لدعم المشروعات الخدمية للمهندسين وزيادة المعاشات"، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها بالجمعية العمومية، سوف يتم تطبيقها من أول شهر يناير المقبل.

وضع صندوق المعاشات


وأشار النقيب إلى وضع صندوق المعاشات، عندما تسلم المجلس الحالي مقاليد العمل بالنقابة، حيث شهد الصندوق أكبر عجز في تاريخه، والذي أقره الجهاز المركزي للمحاسبات، وقدر بـ 222 مليون جنيه، وتابع: «واليوم وبجهود هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، يتحول هذا العجز لفائض بلغ 620 مليون جنيه، وهو أكبر فائض شهده صندوق معاشات المهندسين». 
 

كما تطرق للوضع الذي تسلم عليه المجلس الحالي أصول النقابة وأيضًا حقيقة ما تم بملف مستشفى المهندسين ببدر، والذي يعتبر إرثًا ورثه المجلس الحالي. 
 

وتقدم "ضاحي" في نهاية اللقاء بالشكر للدكتور أحمد داوود ومجلس نقابة بورسعيد على ما يبذلونه من جهد واضح لتطوير النقابة ونوادي المهندسين ببورسعيد.

 

الاستثمار المعاشات نقابة المهندسين الجهاز المركزى للمحاسبات اللواء عادل الغضبان قانون التصالح التعاون المشترك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية من طقس السبت

نوة وأمطار وانخفاض الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

عاملان يقتلان مسنة فى الهرم لسرقة 700 جنيه

تعليم العاصمة: بدء إجراءات منع العاملين والجمهور من الدخول بدون تلقى لقاح كورونا

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

تسجيل 4 حالات جديدة بمتحور «أوميكرون» فى إسرائيل

فلسطين تدين قمع الاحتلال الوحشى للاعتصامات والمسيرات السلمية

سارة شريف تكتب: أرض التوتر