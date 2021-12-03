غنائيات تراثية ومعاصرة بصوت مى كمال فى معهد الموسيقى العربية.. غدًا

في إطار دورها الهادف إلى إتاحة الفرصة للفنانين الواعدين من الشباب وإلقاء الضوء على مواهبهم الجادة، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، في الثامنة مساء غدٍ السبت، حفلًا للمطربة الشابة مي كمال التى تستضيف والدتها النجمة عفاف راضى خلاله، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

أعدت «مي» برنامجًا فنيًا ثريًا ومتنوعًا يضم عددًا من أعمالها الخاصة منها: وسط زحام، أضحكلها التى تقدمها لأول مرة، كما تشاركها النجمة عفاف راضى أداء أغنية "غرب الجزيرة"، إلى جانب باقة مختارة من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها يلاللي، عطاشي، یا زهرة في خيالي، بنت الشلبية، لما بدا يتثني، بحلم معاك، فوق النخل، في قلب الليل وفي قلبي غرام.

من هي مي كمال؟

جدير بالذكر أن مي كمال موهبة مميزة نشأت فى أسرة فنية، فهى ابنة النجمة الكبيرة عفاف راضي، تخرجت فى الجامعة الأمريكية وتخصصت في مجال التسويق، كما درست الغناء الأوبرالي لمدة 3 سنوات في دار الأوبرا، وشاركت من خلالها فى عدة حفلات ونالت استحسان الجمهور والنقاد.

وفي سياق آخر افتتح الموسيقار العالمى يحيى خليل موسمه الجديد فى مصر بحفلين أقيما يومي الأربعاء 24 نوفمبر على المسرح الصغير بأوبرا القاهرة، والجمعة 26 نوفمبر الماضي، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

وتضمن برنامج الحفلين باقة متنوعة من أعماله التى تتميز بطابع فنى فريد وتدمج بين الموسيقى المصرية وقالب موسيقى الجاز، بالإضافة إلى مختارات من المؤلفات العالمية ومجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة.

يعد يحيى خليل أول من أدخل موسيقى الجاز إلى مصر والشرق الأوسط، تواصلت رحلته الفنية على مدار عقود نجح خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية محلية وأجنبية عريضة من مختلف الفئات العمرية، قدم أكثر من خمسة آلاف حفل في 200 مدينة حول العالم، وعاد مؤخرًا إلى الوطن بعد جولة فنية ناجحة بالولايات المتحدة شملت حفلًا بحديقة شيكاغو هامبولدت بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للسلام وجاءت ضمن فعاليات مهرجان شيكاغو الدولي للموسيقى.