بدأت بـ«قبلة» وانتهت بالخيانة 3 مرات.. قصة حب محمد فوزى ومديحة يسرى

جمالها الساحر كان سبب لقبها سمراء النيل، إنها الجميلة التي خانها الجميع وأثر الزعل التراكمي على قلبها.. مديحة يسري التي يصادف اليوم ذكرى ميلادها ولدت في القاهرة عام 1921، اسمها الحقيقي هنومة حبيب خليل صنفت من أجمل نساء العالم وتركت بصماتها في عالم الفن.

يستعرض «الدستور» في التقرير علاقة الجميلة مديحة يسري مع الفنان الكروان محمد فوزي، وخيانته لها.

عشقت مديحة يسري الفنان محمد فوزي الذي كان من أهم الرجال في حياتها، وشكلوا معا أشهر ثنائي فني، استمر زواجهما لمدة 10 أعوام، وأنجبت منه ابنها الوحيد عمرو.

محمد فوزي قام بخيانة مديحة يسري 3 مرات، وكانت تكتشف خيانته من خلال الفانلة الحمالات، فقد كانت تقوم بتلبيسه الفانلة بالمقلوب، وإن قام بعدلها تعرف أنه قلعها وخانها.

عزومة في الأوبرج



وقالت «يسري» في أحد التصريحات الصحفية لمجلة الكواكب: "«محمد فوزي وقع في نفس الفخ 3 مرات ورا بعض، مكنش بيتعلم من الخطأ وآخر مرة قلت دي تالت مرة وانفصلنا، ويوم الطلاق كلمته وقلت له إنت مش عايز الصحافة والوسط يعرف بخبر الطلاق، تعالى أنا عزماك النهاردة بليل فى الأوبرج نتعشى عشان لما الناس تشوفنا يقولوا شائعات».

واستكملت: «جمعتنا قصة حب كبيرة عندما اشتركنا في بطولة فيلم "قبلة في لبنان"، والذي تم تصويره في لبنان ومصر، ووافقت على الزواج بعد الفيلم وكان ذلك في عام 1952».

أنجبت مديحة يسرى ابنا وحيدا من محمد فوزي اسمه عمرو، وكان رياضيًا وشارك في العديد من البطولات وحقق العديد من الجوائز الرياضية، ولكنه توفى في حادث خطير أمام والدته بسبب سرعته في قيادة السيارات ورحل عن عمر ناهز 26 عامًا.

قصة مرعبة

وفي أحد اللقاءات التلفزيونية قالت: «تعرضت لقصة مرعبة في إحدى الليالي قومت من النوم قبل الفجر فجأة على كابوس مرعب حرمني النوم طويلا رأيت في منامي أن الروح دبت في تمثالي الذي أضعه في الصالون فتحرك من مكانه وأخذ يسير في اتجاه الغرف ويتفقدها بدقة، ثم ذهب إلى الثلاجة وأخرج منها بعض المربى والفاكهة ووضعها على المائدة وبدأ في تناولها، ودخلت عليه فنظر إليها بتثاقل وعدم اهتمام وراح يكمل طعامه».



وسألته بحده مين اللي نقلك من مكانك وأمرك إنك تأكل من الأكل ده؟، فقالي في غضب وانتى مين عشان تكلميني باللهجة ظي، أنا هنا الحاكم بأمري أعمل اللي عايزه في البيت ده، وأصيبت بالرعب بسبب الحلم ده، ولما سألت عن تفسيره أكثر من شخص قالوا لي دي أضغاث أحلام.