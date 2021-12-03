«هاري وويليام» يستقبلان الفائزين بجائزة ديانا في بريطانيا

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على إرث والدتهما، سيضع الأمير وليام والأمير هاري خلافاتهما دائمًا في جانب واحد، فبعد ما يقرب من 6 أشهر من كشف النقاب عن تمثال تذكاري للأميرة ديانا في قصر كنسينجتون في لندن، قام الإخوان الآن بتوحيد جهودهما لتكريم الشباب الذين يقومون بأعمال صالحة باسمها.

التقى دوق كامبريدج مع 10 بريطانيين حائزين على جائزة ديانا في قصر كنسينجتون، وفي نفس اليوم تواصل دوق ساسكس مع الفائزين العالميين من تايوان وكولومبيا وألمانيا والهند وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في مكالمة فيديو جماعية من كاليفورنيا

يحصل الفائزون على أرقى وسام في المنظمة، ويكافئ الشباب على العمل الإنساني، وكانا الأخوان قد هنأ الفائزين قبل حفل توزيع الجوائز في منزل أجداد عائلة ديانا

وتحدث من منزله في مونتيسيتو، انضم إلى دوق ساسكس الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية ، تيسي أوجو، لحضور اجتماع افتراضي للتواصل مع الفائزين بما في ذلك ديانا تشاو، 23 عامًا من لوس أنجلوس، الذي أسس منظمة غير ربحية للصحة العقلية، وجاهين رحمن 18 عاما، أسس منظمة في نيويورك من أجل تنمية الشباب في بنجلاديش، والتي تقدم الدعم للأطفال في التعليم.

وفقا لموقع harpersbazaarانضم إلى ويليام أيضًا أوجو في قاعة استقبال في قصر كنسينجتون، حيث أمضى وقتًا في الدردشة مع المستلمين والتعرف على إنجازاتهم.

وقال أوجو في بيان: "يستمر الوباء في تعطيل الحياة وتفاقم التفاوتات الاجتماعية.. ولكن من ظلام كوفيد، يقف الشباب ليشكلوا التغيير في مجتمعاتهم في جميع أنحاء العالم، إن تعاطفهم وتصميمهم وفاعليتهم لإحداث تغيير إيجابي اليوم وفي السنوات القادمة هائل.. لا يمكن نكرمهم بأكثر من إرث ديانا، أميرة ويلز وإيمانها بأن الشباب لديهم القدرة على تغيير العالم".

بالإضافة إلى حصولهم على التكريم في حفل 9 ديسمبر، سيتمكن الفائزون - الذين تم اختيارهم من قبل لجنة التحكيم التي تضم شقيق ديانا، تشارلز سبنسر - من الوصول إلى برنامج تطوير لمدة عامين يوفر الفرصة لتعزيز المهارات في أربع مجالات رئيسية المجالات: القيادة، وتنمية المجتمع، وريادة الأعمال الاجتماعية، والتكنولوجيا من أجل الخير