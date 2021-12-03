المغرب والأمم المتحدة تبحثان التعاون فى مجال التحول الرقمى وإصلاح الإدارة

أجرت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية، غيثة مزور، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالمغرب، سيلفيا لوبيز أكرا، تناولت التحول الرقمي وإصلاح الإدارة.



كما تناولت المباحثات مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تم تبادل الآراء حول مختلف استراتيجيات البرنامج الحكومي التي تخص الوزارة، ومدى ملاءمتها مع البرامج، والمبادرات والمشاريع الأممية في مجال الإدارة الرقمية.



وأوضحت مزور - في تصريحات صحفية - أن هذا اللقاء يهدف إلى تحفيز التواصل وتعزيز التعاون بين الجانبين، مشددة على أن التحول الرقمي يجب أن يخدم بشكل أساسي مصالح المواطنين المغاربة ومستخدمي الإدارة العامة، مشيرة إلى التجربة والخبرة التي لا يمكن إنكارهما لمنظومة الأمم المتحدة في هذا المجال.



من جانبها، أكدت أكرا لوبيز، على أهمية التحول الرقمي وإصلاح الإدارة باعتبارهما ركيزتين للتنمية المستدامة، مشيدة بالشراكة بين المؤسستين، مضيفة أن التحول الرقمي هو دعامة قوية لتسريع التنمية المستدامة.

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 23 ألفًا و41 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح ضد فيروس كورونا.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن إجمالي متلقي الجرعة الثالثة بلغ مليونًا و718 ألفًا و267 شخصًا، مضيفًا أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا بلغ 24 مليونًا و426 ألفًا و409 أشخاص حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح ضد فيروس كورونا، بلغ 22 مليونًا و692 ألفًا و707 أشخاص.

وأضاف البيان أن 2552 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 9072 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.