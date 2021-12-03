تفريغ 297 سيارة و9 حفارات وتداول 16 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر، اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة "SUN LIGHT ACE"، وجنسيتها من بنما ويبلغ طولها 192 مترا، والغاطس 8.8 متر وذلك لتفريغ 297 سيارة و 9 حفارات بالميناء .

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 16 سفينة، و شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

وفي شأن آخر أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة "ALEYNA MERCAN" وجنسيتها من مالطا، ويبلغ طولها 94 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 3063 طن صودا كاوية إلى اليونان.