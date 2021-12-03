الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أدى لاحتجاز السكان.. انهيار سقف عقار قديم فى الجمرك بالإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تسبب انهيار سقف عقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع الصحن المتفرع من ميدان ابو العباس بمنطقة الجمرك على السكان، إلى احتجازهم ويجري استخراجهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بسقوط سقف من العقار رقم 6 شارع الصحن، وانتقل مسئولو الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مشغول بالسكان، وأن سقف حجرة بالطابق الأرضي تنهار، وجار إخراج المواطنين من العقار محل الواقعة، ويتم الآن رفع آثار الانهيار من داخل العقار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

الحماية المدنية سيارات اثار فحص بيان الإسكندرية مستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى نيتها فرض ضرائب جديدة تزامنًا مع أزمة التضخم العالمية

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

لمد كابلات كهرباء.. إغلاق شارع التحرير بالدقي وتقاطعه مع ميدان الجلاء لمدة 48 ساعة

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

«طعام بالمخدرات».. زيارة تقود أمًا للسجن مع ابنها

ابنة الفنانة شيرين توجه رسالة إلى زوج والدتها السابق حسام حبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب "إيديكس"

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

«شبكة نطنز»: الموساد جنّد عملاء نوويين فى إيران دون علمهم

خلفية جنائية: دهس اثنين من قوات حرس الحدود الإسرائيلية فى أم الفحم

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من مدينة الخليل