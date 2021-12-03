أدى لاحتجاز السكان.. انهيار سقف عقار قديم فى الجمرك بالإسكندرية

تسبب انهيار سقف عقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع الصحن المتفرع من ميدان ابو العباس بمنطقة الجمرك على السكان، إلى احتجازهم ويجري استخراجهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بسقوط سقف من العقار رقم 6 شارع الصحن، وانتقل مسئولو الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مشغول بالسكان، وأن سقف حجرة بالطابق الأرضي تنهار، وجار إخراج المواطنين من العقار محل الواقعة، ويتم الآن رفع آثار الانهيار من داخل العقار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.