«تعليم القليوبية» يطلق مبادرة «سلامة وصحة الطلاب أولا» فى مدارس الخصوص

أطلقت إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية، مبادرة صحة وسلامة الطلاب أولا، وذلك لمتابعة عوامل الأمن والسلامة بالمدارس، وصلاحية طفايات الحريق للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا؛ حفاظا على صحة طرفي العملية التعليمية.

واستهدفت المبادرة مراجعة كافة الإجراءات علي كافة المدارس الحكومية، والخاصة بإدارة الخصوص التعليمية وتطبيق كافة القرارات والنشرات الوزارية الملزمة، ما تهدف المبادرة بتوعية الطلاب بالاهتمام بالصحة العامة والنظافة الشخصية للوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا وتشجيع طلاب المرحلة الثانوية وتوعيتهم بضرورة الحصول علي لقاح كورونا، وأهمية الحفاظ علي التباعد بينهم لعدم نقل العدوى وعمل لوحات استرشادية تعلق بالمدارس، وذلك ضمن اهتمام الدولة للحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب فى جميع مراحل التعليم لكونهم بذور المستقبل.

وفى سياق متصل أجرت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية جولة تفقدية لمدرسة كفر شبين الاعدادية بنات بإدارة شبين القناطر، وتفقدت خلالها حجرات الأنشطة والمعامل داخل المدرسة، مشددة علي ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وأكدت خلال جولتها على التزام المعلمين والعاملين بحضور طابور الصباح والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية، كما شددت على ضرورة أداء تحية العلم في أثناء طابور الصباح، وذلك لرفع روح الولاء والانتماء للوطن لدى أبنائنا الطلاب.