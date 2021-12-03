«الزراعة» توضح أفضل الطرق لـ «تشتية» نحل العسل خلال فصل الشتاء

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قسم بحوث النحل بمركز البحوث الزراعية عن أفضل الطرق لتشتية النحل، و هي عملية يجب أن يتبعها النحال للحفاظ على طوائف النحل من برودة الشتاء بطريقة تسمح للنحل دخول فصل الربيع والإنتاج فيه بقوة ونشاط، بجانب الحفاظ على الحضانة خلال فصل الشتاء من وصول الهواء إليها مع التغذية الجيدة لخلايا النحل وتجنب فتح الصناديق عليها في أوقات الصقيع والمطر

- طريقة "تشتية" نحل العسل

1- تغذية خلايا النحل وتوفير البروتين ممثل في حبوب اللقاح والكربوهيدرات، بجانب متابعة النحال للخلايا عندما تقل درجات الحرارة بوضع المحلول السكري للنحل، لتعويض ما يحصل عليه النحل في الصيف من الطبيعة.

2- سد الفراغات في الخلية لتجنب تسرب الهواء إلى الخلية مما يضعف النحل، ويمكن وضع قطعة من القماش أعلى الإطارات لسد الفراغات وامتصاص الرطوبة وبالتالي تسمح قطعة القماش بوصول أشعة الشمس إلى الخلايا .

3- ضم الأطراف الضعيفة إلى القوية، حيث أن الشغالات الصغيرة ترفع درجة الحرارة في الخلية نتيجة نشاطها، مما ينجح عملية التشتية .

4- تنظيم الأقراص داخل الخلية بحيث تكون الحضانة في منتصف الخلية وحولها العسل وحبوب اللقاح، والتغطية بالحاجز الرأسي في حالة انخفاض عدد الأقراص عن عشرة .

5- تقسيم صندوق النحل إلى قسمين، و وضع النحل في النصف الأول والنصف الثاني يترك فارغاً ويوضع به القش لامتصاص الرطوبة .

6- علاج "الفاروا" التي تهدد خلية النحل من خلال استخدام الشرائط العلاجية، أو حمض النمل كما يمكن معالجته طبيعياً بالثوم والزيت.

7- تضيق فتحة الخلية لمنع خروج النحل منها والتعرض للبرودة.

8- رفع الصندوق بوضع لتجنب وصول الأمطار إلى الخلية.