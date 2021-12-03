بعد أزمة شيرين وحسام حبيب.. كيف تكتشف الشخصيات المؤذية في العلاقات العاطفية؟

هناك نوع من العلاقات التي يصطلح أن نطلق عليها إنها علاقات مرهقة نفسيًا، يقوم فيها طرف باستنفزاز كل ما لدى الطرف الآخر، ليس من أموال فقط، وإنما مشاعر أيضًا، وقدرة على تحمل كل هذا الكم الهائل من الضغط، وهؤلاء جميعًا لابد من البعد عنهم من أجل الحفاظ على سلامتك النفسية.

أزمة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب:

هناك عدد كبير من المشاهير الذين تردد أنباء حول انفصالهم للسبب ذاته، لعل آخرهم حسام حبيب وشيرين، قبل أن يتأكد خبر انفصالهم أخيرًا، وتحدث الجميع عن ابتزاز زوجها السابق لها، خاصة بعد المقطع الصوتي الشهير الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي على لسان والده.

وانطلاقًا من هذه العلاقة التي أغلقت صفحاتها، وبقيت علامات الاستفهام مثاره حولها، “الدستور” تواصلت مع جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، للوقوف على تفاصيل العلاقات المرهقة، والتي يحكم عليها بالفشل، في السطور التالية:

كيف تكتشف أن الشريك مؤذي:

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إنه عندما تشعر بأن الطرف الآخر يمارس نوع من أنواع الضغط عليك، فلا تجد براحا في التعبير عن رأيك أو ذاتك، فإن هذا الشخص ياخذ دفعة العلاقة إلى صفة لا دائمًا، فلا رأي أو قرار يمكن أن تصرح به في هذه العلاقة.

وتابع استشاري الطب النفسي، أن المزاجية في التعامل، تعد ظاهرة أخرى من ظواهر التسلط، ويمكن أن نلاحظ هذا التسلم من خلال كونه، لطيف معك في حالة أنه يريد منك شيء، أما فيما عادا ذلك تجد منه وجهًا ورد فعل مختلف.

وأضاف فرويز أن هذا الشخصأيضًا من شأنه القيام باستنزافك ماليًا، عن طريق الاستحواذ على جميع بطاقتك الائتمانية، ويفسر ذلك بأنه أقدر على التصرف منك، بالإضافة إلى عدم قدرته على تلبية الاحتياجات النفسية الخاصة بك، عندها يجب أن تترك هذه العلاقة المؤدية على الفور.