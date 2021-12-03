الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أحمد مبارك في عيون الوطن».. مسابقة في النقد الأدبي بالإسكندرية

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مسابقة في النقد الأدبي بعنوان: "أحمد مبارك في عيون الوطن"، برعاية النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب.

وتتضمن شروط المسابقة: تقديم دراسة نقدية تبين الأبعاد الفنية والإبداعية والدلالية في العمل محل الدراسة مع إظهار الجوانب الشعرية والعاطفية وجماليات النص وأساليبه البيانية المؤثرة، وتقدم الدراسة في أحد الأعمال الإبداعية للشاعر أحمد مبارك، في القصائد التالية: "كانت أمي أُمية"، "وفي مقلة العين تأوي الديار"، "إنها مصر"، "مصر عادت"، "وقصيدة "البيت".

وتُقدم الأعمال لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية سواء باليد أو من خلال الرابط التالي: 

https://www.cdf.gov.eg/?q=node/15713

وذلك في الفترة من 5 وحتى 26 ديسمبر الجاري، على أن تُعلن النتائج وأسماء الفائزين في حفل التكريم الأربعاء 5  يناير 2022، بمركز الحرية للإبداع.

ويُعدّ الشاعر أحمد محمود مبارك، واحدًا من أهم الأصوات الشعرية المتميزة في سجل الشعر الإسكندري والعالم العربي، واتسمت تجربته الشعرية بالصدق الإنساني، والإنتماء القومي، والحس الديني الواعي، وصاغ تجربته في أشكال شعرية مختلفة مثل الشكل العمودي المقفى، والتفعيلي.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية قطاع صندوق التنمية الثقافية مسابقة في النقد الأدبي أحمد مبارك في عيون الوطن مني عمر عضو مجلس النواب

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