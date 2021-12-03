وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن نيته الاستقالة

كشف وزير​ الإعلام اللبناني ​جورج قرداحي​ عن نيته الاستقالة من منصبه، والذي شغله سبتمبر المقبل.

وقال قرداحي، إنه حان وقت الاستقالة، وأنا مقتنع بأنني اتخذت القرار الصحيح في التوقيت الصحيح، ولذلك أشعر براحة داخلية".

وتابع قرداحي، في تصريحات صحفية لقناة "الجديد" اللبنانية: "لا أريد أن أعطي مجالا لأحد كي يتهمني لاحقا بأنني أضعت على لبنان فرصة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسعودية والتي يمكن أن تكون محطة مناسبة لبدء معالجة الأزمة مع السعودية، ولا أريد أن أفسح المجال أمام تحميلي مسؤولية أي إجراء سلبي قد ينفذ ضد المغتربين في الخليج، وسيكتشف اللبنانيون أنني لست سبب ما يعانونه هم، وما تعانيه الحكومة من مشكلات أراد البعض تحميلي إياها زورا وبهت".

وأكد وزير الإعلام اللبناني، أن استقالته هي لإعطاء دفع إيجابي لمبادرة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، متابعا: "أنني سأعقد مؤتمرا صحفيا غدا، عند الواحدة بعد الظهر في وزارة الإعلام".

وكانت وكالة "رويترز"، أعلنت أمس الخميس، اتجاه وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي لتقديم استقالته من منصبه، اليوم الجمعة.

ونقلت "رويترز" عن مصادر، أن قرار قرداحي للاستقالة جاء بعد لقاء جمعه برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأربعاء، فيما أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة أن ميقاتي مصر على استقالة قرداحي "لكن لا شيء مؤكداً لديه حتى الآن"، وفقا لـ"العربية".

وكانت تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبنانى حول اليمن فتحت فصلاً جديداً في أزمة قائمة بين لبنان ودول الخليج.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بجولة خليجية يومي الجمعة والسبت يزور خلالها الإمارات وقطر والسعودية، ويتوقع أن تتضمن الإعلان عن عدد من العقود.

وسيتم خلال الجولة بحث مواضيع مختلفة من بينها أزمات الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب وأزمة لبنان والانتخابات في ليبيا وغيرها، وفقا لبيان الرئاسة الفرنسية.