9 حالات إصابة بمتحور أوميكرون فى أمريكا

أعلنت السلطات الأمريكية، أن هناك تسع حالات إصابة بمتحور فيروس كورونا (أوميكرون) في عدة ولايات من بينها خمس حالات في نيويورك، حسبما أعلنته كاثي هوتشول حاكمة الولاية.



وتضمنت الإصابات حالة في ولاية هاواي الجزرية الواقعة على المحيط الهادئ، وحالة في مينيسوتا وكلاهما لشخصين لم يسافرا دوليا مؤخرا، بما يشير إلى أن المتحور ينتشر فعليا في داخل الولايات المتحدة.



ووصفت وزارة الصحة في هاواي وجود هذه الحالة المصابة لديها بأنها تمثل حالة انتشار محلي لعدم وجود سجل سفر خارجي لدى الشخص المصاب.



و أشارت السلطات الصحية الأمريكية إلى أن الحالتين المعلنتين للإصابة في الولايات المتحدة في بادئ الأمر كانتا لمواطنين أمريكيين من كاليفورنيا وكولورادو تلقيا اللقاح الكامل ضد فيروس كورونا وعادا مؤخرا من جنوب أفريقيا.



يشار الي أن متحور (أوميكرون) موجود الآن في نحو 35 دولة حول العالم وكان قد اكتشف بادئ الأمر في بتسوانا.