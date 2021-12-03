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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى فى مصر اليوم الجمعة 3-12-2021

الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني

يقدم موقع “الدستور”، في تقريره اليوم الجمعة 3-12-2021، سعر الجنيه الإسترليني في مواجهة الجنيه المصري في الأسواق المحلية، وفقًا للتحديثات الصباحية التي أفادت بها البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

وعلى المستوى المحلي، جاء متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل  نظيره الجنيه المصري اليوم عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى فى مصر اليوم الجمعة 3-12-2021

 

جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 21.53 جنيه للشراء و21.71 جنيه للبيع، وجاء سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري اليوم بسعر 20.97 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 20.97 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع.

وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 21.09 جنيه للشراء، 21.31 جنيه للبيع، وجاء الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 21.12 جنيه للشراء، 21.22 جنيه للبيع، وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران نحو 21.47 جنيه للشراء و21.78 جنيه للبيع. 

 

سعر الجنيه الإسترلينى فى مصر اليوم الجمعة 3-12-2021

يشار إلى أن الجنيه الإسترليني العملة المتداولة في المملكة المتحدة وتوابعها من جزيرة مان و جزر القنال الإنجليزي و أقاليم ما وراء البحار البريطانية من جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية والمقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية وتريستان دا كون.

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