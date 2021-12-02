منظمو الرحلات السياحية في إسبانيا يشيدون بفعالية «الأقصر.. طريق الكباش»

أشاد ممثلو كبرى منظمي الرحلات السياحية بالسوق الإسباني، بفعالية «الأقصر.. طريق الكباش» التي أُقيمت الأسبوع الماضي، على هامش افتتاح طريق المواكب الملكية، كما أشادوا بحفل موكب المومياوات الملكية الذي أُقيم في أبريل الماضي.

جاء ذلك على هامش لقائهم بالدكتور خالد العناني وزير السياحة خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في أعمال الدورة رقم ١١٤ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، وفي ضوء أعمال الدورة (٢٤) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO.

وأشار «العناني» إلى أن عام 2022 سيكون مميزا، حيث سيشهد مرور 100 عاماً على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، و200 عاماً على فك رموز الكتابة المصرية القديمة، بالإضافة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير، كما ألقى الضوء على الأعمال التي تقوم بها الوزارة لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بالمتاحف والمواقع الأثرية وإتاحتها لجميع الزائرين وخاصة من ذوي الهمم، وذلك لتحسين تجربة الزائرين خلال زيارتها.

وأضاف أنه جار التجهيز لعدد من الافتتاحات الأثرية الوشيكة التي من بينها قصر محمد على بشبرا، ومتحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمتحف المصري الكبير، لافتا إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية السياحية وإنشاء مقاصد سياحية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة من الطرق والكباري والمطارات وقطارات سريعة جديدة لربط المحافظات السياحية بعضها ببعض.