غدًا.. افتتاح العرض المسرحى «زقاق المدق» على مسرح البالون

يفتتح، مساء غد الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساء موسم جديد من العرض المسرحي “زقاق المدق"، وذلك على خشبة مسرح البالون بمنطقة العجوزة.

وكان قطاع شئون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة عرض الموسم الأول من المسرحية في الموسم الصيفي، على مسرح محمد عبد الوهاب بمدينة الإسكندرية، وهي مأخوذة عن عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للأديب العالمي نجيب محفوظ، وسبق وتم تقديمها على خشبة المسرح في ثمانينات القرن الماضي، كما تم تقديمها أيضا في السينما.

أبطال وصناع مسرحية زقاق المدق

العرض عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، وإخراج عادل عبده، البطولة للفنانين: دنيا عبدالعزيز، محسن محيى الدين، أمل رزق، نهال عنبر، بهاء ثروت، ضياء عبد الخالق، كريم الحسينى، د.عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبدالرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، صابر رامى.

قصة وأحداث مسرحية زقاق المدق

وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية، تدور أحداث القصة في فترة الأربعينيات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.

وكانت رواية "زقاق المدق" لأديب نوبل نجيب محفوظ قد صدرت في طبعتها الأولى عام 1947 ومن ثم توالت طباعاتها.

وفى العام 1963 قدمها المخرج حسن الإمام فى فيلم سينمائى بنفس العنوان، وقام ببطولته كل من: شادية، حسن يوسف، سامية جمال، صلاح قابيل، محمد رضا، عقيلة راتب، عدلى كاسب، شعبان يوسف، حسين رياض، عبدالوارث عسر، ثريا حلم، توفيق الدقن.