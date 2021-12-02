الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

نورا ناجى توقع عقد مجموعتها القصصية الجديدة مع دار الشروق

نورا ناجي وأميرة
نورا ناجي وأميرة أبو المجد

وقعت الروائية والقاصة نورا ناجي عقد مجموعتها القصصية الجديدة التي جاءت تحت عنوان "مثل الأفلام الساذجة" مع أميرة أبوالمجد العضو المنتدب لدار الشروق للنشر والتوزيع.

ونورا ناجي هي كاتبة، وروائية مصرية ولدت في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في العاشر من فبراير 1987، وتخرجت من قسم الديكور في كلية الفنون الجميلة 2008، ثم عملت كمديرة تحرير لموقع نواعم، وهي عضو باتحاد كتاب مصر.

وألّفت نورا ناجي العديد من الكتب التي تنوعت ما بين الرواية الطويلة، والكتابة الأدبية غير الروائية، ومنها، بانا (رواية): صدرت عام 2015 عن دار ليلى كيان كورب للنشر والتوزيع بالقاهرة، الجدار (رواية): صدرت عام 2016 عن دار الرواق للنشر والتوزيع بالقاهرة، بنات الباشا (رواية): صدرت عام 2017 عن دار أجيال للنشر والتوزيع بالقاهرة، ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس للثقافة في دورتها الرابعة عشرة لعام 2018، أطياف كاميليا (رواية): صدرت عام 2019 عن دار الشروق للنشر والتوزيع بالقاهرة، وحصلت على جائزة يحيى حقي للرواية عام 2021، الكاتبات والوحدة: صدر عام 2020 عن دار الشروق للنشر والتوزيع بالقاهرة.

حظت نورا ناجي بتكريم العديد من الجهات المحلية والدولية، وحصلت على عدد من الجوائز من أهمها، جائزة يحيى حقي للمركز الثاني في دورتها الأولى عام 2021 عن روايتها «أطياف كاميليا» مناصفة مع الروائي المصري عمرو عزت محمود عن روايته «الغرفة ٣٠٤».

ووصلت الروائية والقاصة نورا ناجي للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس للثقافة للأدباء الشباب في مجال الرواية في دورتها لعام 2020.

كتب عنها العديد من المقالات في الدوريات المصرية والعربية، وكانت هناك العديد من الفعاليات في مناقشة لكتبها، وتعد واحدة من الكاتبات اللواتي لهن انتاج متميز يحظى بمقروئية عالية.

أميرة أبو المجد العضو المنتدب لدار الشروق الروائية نورا ناجي مجموعة قصصية جديدة مثل الأفلام الساذجة

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