«تعليم الجيزة» ترسل خطابًا للإدارات بشأن مراجعة وتدقيق بيانات الطلاب

وجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خطاباً للإدارات التعليمية، بشأن مراجعة وتدقيق بيانات الطلاب فيما يخص:

- نوع التعليم (نظامي أو منازل)

- حالات طلاب الدمج

- توزيع الطلاب على اللغتين الأولى والثانية

- توزيع الطلاب على الشعبة والتخصص

وذلك بناء على تعليمات مدير عام الإدارة المركزية لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة.

وشدد الخطاب على أنه لن يسمح بتعديل حالة الطالب أو تغير الشعبة أو تغير اللغة، بعد تسجيل الطالب للاستمارة الإلكترونية.