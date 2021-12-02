الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القابضة للمياه» ترفع درجات الاستعداد بالمحافظات استعدادا للتقلبات الجوية

ممدوح رسلان
ممدوح رسلان

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حالة الاستعداد والتأهب بكافة شركاتها التابعة للتعامل مع التغيرات الجوية غير المستقرة التي تشهدها بعض محافظات، وتكليف إدارات الأزمات بالشركات التابعة وفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة والتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة والصرف الصحي، على رفع درجه الاستعداد ونشر سيارات رفع المياه والبدلات في النقاط الساخنة وتطهير للشنايش والمطابق والبيارات.

وأصدر رئيس الشركة القابضة، حزمة من التوجيهات للشركات التابعة بكافة المحافظات، لمواجهة موجة الطقس السيء، منها:

1. الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الامطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة.
2. إصلاح أي تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب اغطية لها.
3. تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.
4. صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.
5. تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات(لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، وتتمركز المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة.
6. تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.
7. التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.
8. رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.
9. التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.
10. انتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية – فرق التطهير – فرق متابعة المحطات على كافة مواقع العمل حسب أولوية المواقع.

وناشدت الشركة القابضة المواطنين باتباع الإجراءات التالية، تجنبا لحدوث أى أضرار:

تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الامطار، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وإعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

الشركة القابضة لمياه الشرب امطار التغيرات الجوية شبكات الصرف الصحي سيارات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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