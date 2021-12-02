حبس سائق بتهمة دهس طفل بالعياط

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس سائق لاتهامه بدهس طفل بسيارته أثناء عبوره الطريق بالعياط، ما أدى لوفاته 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

كشفت تحقيقات النيابة أن بلاغا ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط من غرفة عمليات النجدة بمصرع طفل صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل، في العقد الثاني من العمر.

وبإجراء التحريات تبين أنه خلال عبور الطفل للشارع صدمته سيارة نقل، مما تسبب في إصابته بجروح وكسور في مناطق متفرقة من الجسد وتمكنت القوات من ضبط السائق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.