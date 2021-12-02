علامات مفاجئة لا تعرفها عن سرطان الرئة.. الأكثر فتكًا فى العالم

يعد السرطان من الأمراض المدمرة ويمكن أن يصاب واحد من كل اثنين بالسرطان، حيث يمكن علاج العديد من أنواع السرطان إذا تم اكتشافها مبكرًا، لذا من المهم أن تعرف العلامات الرئيسية التي يجب البحث عنها.

سرطان الرئة حالة مميتة

ووفقًا لما ذكره موقع medicalnewstoday الطبي، يعد سرطان الرئة من أكثر السرطانات فتكًا في العالم، ويمكن أن ينتشر أسرع من السرطانات الأخرى إلى أجزاء مختلفة من الجسم.

لهذا السبب يتم اكتشاف سرطان الرئة في بعض الأحيان فقط بمجرد أن يشق طريقه إلى مناطق أخرى، فقد يكون من الصعب اكتشاف سرطان الرئة، خاصة في المراحل المبكرة، لذلك من المهم أن تعرف علامات الإصابة بهذا النوع الأخطر.

أكدت منظمة الصحة البريطانية، أن أعراض سرطان الرئة يمكن أن تتطور مع تقدم المرض، مما يعني أنها ستصبح أكثر وضوحًا، فقد تعتقد أنك ستشعر بألم في رئتيك أو صدرك، فقط، إذا كنت مصابًا بسرطان الرئة، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا، فيما يلي العلامات الست التي يجب أن تنتبه لها.

السعال:

عادة ما يكون السعال المرتبط بسرطان الرئة طويل الأمد ولم يتغير بين أسبوعين وثلاثة أسابيع ، كما تقول منظمة الصحة العالمية، فإذا تفاقم هذا السعال الطويل الأمد، فقد يكون هذا أيضًا علامة على الإصابة بسرطان الرئة، لذا من المهم أن تزور طبيبك.

عدوى في الصدر:

إنه الوقت من العام الذي يعاني فيه العديد من الأشخاص من التهابات في الصدر، لذلك قد لا يكون ذلك دائمًا مدعاة للقلق، ولكن إذا كنت تعاني من التهابات صدرية استمرت في الظهور، فقد تكون هذه علامة على الإصابة بسرطان الرئة.

الألم:

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إنه إذا شعرت بألم أثناء التنفس أو السعال ، فقد يكون هذا سرطان الرئة، كما يسلط الضوء على أن العلامة الأقل شهرة لسرطان الرئة هي الألم على وجه التحديد في الذراع أو الكتف.

فقدان الوزن غير المبرر:

قد يكون فقدان أكثر من 10 أرطال دون محاولة من أولى علامات الإصابة بسرطان البنكرياس أو المعدة أو المريء أو الرئتين.

دم في برازك أو بولك:

الدم في برازك هو إحدى العلامات التحذيرية لسرطان الأمعاء - ثاني أكثر السرطانات فتكًا في العالم، إضافة إلى الألم الغير مبرر بالجسم.

صعوبة في البلع:

إذا كنت تعاني بانتظام من نوبات من حرقة معدة مؤلمة ، أو حرقة معدة لا يبدو أنها تختفي، فمن المهم أن تخضع للفحص، إضافة إلى التعرق الليلي الشديد.