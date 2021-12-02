الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

علامات مفاجئة لا تعرفها عن سرطان الرئة.. الأكثر فتكًا فى العالم

سرطان الرئة
سرطان الرئة

يعد السرطان من الأمراض المدمرة ويمكن أن يصاب واحد من كل اثنين بالسرطان، حيث يمكن علاج العديد من أنواع السرطان إذا تم اكتشافها مبكرًا، لذا من المهم أن تعرف العلامات الرئيسية التي يجب البحث عنها.

سرطان الرئة حالة مميتة

ووفقًا لما ذكره موقع medicalnewstoday الطبي، يعد سرطان الرئة من أكثر السرطانات فتكًا في العالم، ويمكن أن ينتشر أسرع من السرطانات الأخرى إلى أجزاء مختلفة من الجسم.

لهذا السبب يتم اكتشاف سرطان الرئة في بعض الأحيان فقط بمجرد أن يشق طريقه إلى مناطق أخرى، فقد يكون من الصعب اكتشاف سرطان الرئة، خاصة في المراحل المبكرة، لذلك من المهم أن تعرف علامات الإصابة بهذا النوع الأخطر.

أكدت منظمة الصحة البريطانية، أن أعراض سرطان الرئة يمكن أن تتطور مع تقدم المرض، مما يعني أنها ستصبح أكثر وضوحًا، فقد تعتقد أنك ستشعر بألم في رئتيك أو صدرك، فقط، إذا كنت مصابًا بسرطان الرئة، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا، فيما يلي العلامات الست التي يجب أن تنتبه لها.

 السعال:

عادة ما يكون السعال المرتبط بسرطان الرئة طويل الأمد ولم يتغير بين أسبوعين وثلاثة أسابيع ، كما تقول منظمة الصحة العالمية، فإذا تفاقم هذا السعال الطويل الأمد، فقد يكون هذا أيضًا علامة على الإصابة بسرطان الرئة، لذا من المهم أن تزور طبيبك.

عدوى في الصدر:

إنه الوقت من العام الذي يعاني فيه العديد من الأشخاص من التهابات في الصدر، لذلك قد لا يكون ذلك دائمًا مدعاة للقلق، ولكن إذا كنت تعاني من التهابات صدرية استمرت في الظهور، فقد تكون هذه علامة على الإصابة بسرطان الرئة.

الألم:

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إنه إذا شعرت بألم أثناء التنفس أو السعال ، فقد يكون هذا سرطان الرئة، كما يسلط الضوء على أن العلامة الأقل شهرة لسرطان الرئة هي الألم على وجه التحديد في الذراع أو الكتف.

فقدان الوزن غير المبرر: 

قد يكون فقدان أكثر من 10 أرطال دون محاولة من أولى علامات الإصابة بسرطان البنكرياس أو المعدة أو المريء أو الرئتين.

دم في برازك أو بولك:

الدم في برازك هو إحدى العلامات التحذيرية لسرطان الأمعاء - ثاني أكثر السرطانات فتكًا في العالم، إضافة إلى الألم الغير مبرر بالجسم.

صعوبة في البلع:

إذا كنت تعاني بانتظام من نوبات من حرقة معدة مؤلمة ، أو حرقة معدة لا يبدو أنها تختفي، فمن المهم أن تخضع للفحص، إضافة إلى التعرق الليلي الشديد.

منظمة الصحة العالمية سرطان الرئة الصحة العالمية سرطان البنكرياس هيئة الخدمات الصحية انواع السرطان الخدمات الصحية الوطنية البريطانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

بدء الانخفاض التدريجى.. توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

بداية من الجمعة.. تفاصيل إغلاق طريق السويس الصحراوى لـ3 أشهر

تسليم تابوت أثرى عثر عليه فى مقبرة بعين شمس لوزارة الآثار

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

حسين دعسة

متحور «أوميكرون».. سهرة مع أورويل 1984

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

أسلحة سرية وخطة منظمة.. كيف تُجهز إسرائيل لمحاربة إيران؟

السعودية تدعو المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال

نفتالى بينيت: إيران تمارس ابتزازًا نوويًا كأحد تكتيكات إجراء المفاوضات