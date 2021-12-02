بدء الانخفاض التدريجى.. توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على جميع أنحاء مصر خلال الأسبوع المقبل، من يوم السبت المقبل ٤ ديسمبر ٢٠٢١ حتى يوم الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١.

وجاء في البيان، إنه من المتوقع حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة انحاء الجمهورية، مع زيادة فرص سقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة ٥٠% تقريبا مع تعرض مدينة الإسكندرية لـ"نوة قاسم".

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرارا للشوائب العالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والتي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من البلاد مع وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة؛ للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وأخذ الاحتياطات اللازمة منعًا للإصابة بنزلات البرد.

وعن حالة الطقس لمدة أسبوع وفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية جاءت كالتالي:

السبت 4 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 22 والصغرى 19.

الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 22 والصغرى 19.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 17.

الأحد 5 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 23 والصغرى 19.

الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 21 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 21 والصغرى 19.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 16.

الإثنين 6 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 22 والصغرى 19.

الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 22 والصغرى 19.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 17.

الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 :

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 17.

الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 20 والصغرى 18.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 18.

الأربعاء 8 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 24 والصغرى 20.

الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 22 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 والصغرى 20.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 18.

الخميس 9 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 24 والصغرى 20.

الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 23 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 والصغرى 20.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 18.

الجمعة 10 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 23 والصغرى 20.

الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 22 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 والصغرى 20.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 17.