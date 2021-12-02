الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صرف 80.1 مليون رغيف في 306 مخابز بالأقصر خلال نوفمبر

تامر صلاح
تامر صلاح

كشف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه خلال شهر نوفمبر الماضي انتظم عمل المخابز دون أي معوقات وتم صرف 80,1 مليون رغيف بمعدل يومي 2,6 مليون رغيف/ يوم من خلال 306 مخابز، بخلاف صرف كمية قدرها 3697 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 578 مستودع دقيق على مستوى المحافظة كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1.21 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 54962 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

أما في شئون التموين ومن خلال 479 تاجر تمويني وعدد 170 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة تم صرف السلع التموينية مقررات شهر نوفمبر 2021 بمبلغ قدره 42,3 مليون جنيه بنسبة 98,7 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت الظروف التي تمر بها البلاد.

وفي المواد والبترولية والبوتاجاز تم رصد توفر جميع المواد البترولية " سولار ـ بنزين بأنواعه " من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات وخاصة بعد الزيادة الطفيفة في سعر لتر البنزين اعتبارا من 8/10/2021، كما تم توزيع عدد 281019 اسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 14679 أسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد.

وبالنسبة للجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق تم تحرير عدد 827 محضر ومخالفة تموينية منها عدد 264 مخالفة ضد المخابز "نقص وزن، مواصفات، غلق وتوقف، سجلات، ميزان، نظافة"، وعدد 533 قضية بالأسواق "إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر" وعدد 30 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وفى الترخيص تم ضبط مخبز افرنجي غير مرخص وغير مطابق للاشتراطات وتم التحفظ على 7 شكائر دقيق- 2 كرتونة خميرة-4 لفة سكر- 3 أسطوانة بوتاجاز- كرتونة زيت.

وأهابت المديرية بالمواطنين توخي الحذر عند شراء احتياجاتهم وعدم التزاحم والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وخاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم.

وزارة التموين محافظ مشكلات البترول محطة وقود بوتاجاز حصة الخبز بطاقات التموين السلع التموينية محافظة الأقصر البطاقات التموينية قصر مشروع جمعيتي المواد البترولية بطاقة تموين وكيل وزارة التموين سلع غذائية مليون جنيه حدد التباعد الاجتماعي سطو ذبح خارج المجازر مواصفات مخالفة تموينية البوتاجاز دقيق بلدي التحفظ على اجا ارتداء الكمامات شهر نوفمبر الماضي شهر نوفمبر 2021 محافظة الاقص حفاظا على صحتهم بمحافظة الاقصر علي مستوي المحافظة المنافذ التموينية 21 مليون جنيه مستوى المحافظة ومستودعات

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